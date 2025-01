Moeda Verde recolhe 5 toneladas de resíduos na primeira troca do ano em Santo André

A primeira ação do ano do programa Moeda Verde, que retomou nesta terça-feira (7) após as festas de fim de ano, já foi marcada por uma fila de pessoas que aguardavam para trocar seus recicláveis por frutas, legumes e verduras. Nos núcleos Sorocaba e Capuava, localizados respectivamente nos bairros Jardim Alzira Franco e Parque Capuava, em Santo André, os participantes entregaram cerca de cinco toneladas de resíduos e receberam uma tonelada de hortifrúti.

A expectativa para a volta do programa estava grande. “Senti falta nessas duas semanas. Por mais que você trabalhe, hoje para fazer uma compra de hortifrúti é só aquilo que realmente a gente pode, porque tudo está caro”, disse a diarista Regina Aparecida Lima Lopes da Silva, 47, que marcou presença no Parque Capuava. Para ela, a importância da iniciativa vai além de ter acesso a alimentos saudáveis e colaborar com a destinação correta dos resíduos. “Eu não penso só em mim. Eu troco e dou os alimentos para as pessoas que precisam também”, explica, complementando que ajuda a sua família, amigos e vizinhos.

Idealizado pela Prefeitura de Santo André e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o Moeda Verde permite que as pessoas troquem, a cada duas semanas, cinco quilos de recicláveis por um quilo de hortifrúti. O programa está presente em 30 comunidades periféricas da cidade.

“O programa se tornou uma das nossas principais políticas públicas. Graças ao Moeda Verde, centenas de famílias comem alimentos nutritivos, participam da coleta seletiva, ajudam a deixar os bairros mais limpos e a ampliar a renda das pessoas que trabalham nas cooperativas de reciclagem”, afirmou o prefeito Gilvan Junior.

Além do Parque Capuava e do Jardim Alzira Franco, as trocas ocorrem nos bairros Parque Miami, Jardim Cipreste, Jardim Santo André, Jardim Cristiane, Jardim Irene, Sítio dos Vianas, Vila Palmares, Vila Sacadura Cabral, Centreville, Jardim do Estádio, Jardim Utinga, Vila Sá, Jardim Santa Cristina, Novo Parque Guaraciaba, Cidade São Jorge, Vila Guiomar, Sítio Cassaquera, Jardim Las Vegas, Vila João Ramalho, Jardim Ipanema, Novo Homero Thon e Vila Linda.

A agenda completa, bem como outras informações sobre o programa, pode ser consultada em www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.