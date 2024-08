Ministros do presidente Lula comprovam: Filippi é o melhor para Diadema

Vários ministros do presidente Lula defenderam a continuidade do prefeito Filippi à frente da Prefeitura de Diadema para seguir com o projeto que reconstruiu e que vem resgatando a cidade. O apoio público de vários auxiliares diretos do chefe da Nação também é prova de que o governo do presidente Lula será parceiro das principais ações de transformação de Diadema.

Prefeito Filippi e o presidente Lula (Divulgação)

À frente da área de Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha lembrou das grandes obras em curso na gestão do prefeito Filippi com apoio do governo federal.

Prefeito Filippi e o ministro Alexandre Padilha (Divulgação)

“São inúmeros investimentos feitos, do PAC, na educação, com construção de creches e a grande obra do CEU de Diadema, o Quarteirão da Educação, que o presidente Lula e eu tivemos o privilégio de acompanhar as obras. Sem falar da construção do Novo Hospital, do Periferia Viva, que vai dar dignidade a áreas ainda vulneráveis da cidade, aportes na cultura”, citou. “O Filippi, com essa grande capacidade técnica e política de administrar, juntamente com alinhamento com o presidente Lula, seguirá fazendo um grande trabalho por Diadema.”

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho enalteceu toda capacidade administrativa do prefeito Filippi à frente de Diadema.

Prefeito Filippi e o ministro Luiz Marinho (Divulgação)

“O Filippi representa muito para a cidade de Diadema, para o povo desta cidade. São várias as transformações que ele fez, que ele realizou, que ele está realizando e que ele vai realizar. Temos muita confiança na reeleição do prefeito Filippi”, comentou. “E o Filippi pode continuar contando com meu apoio, demandando projetos junto ao Ministério do Trabalho, e contando com apoio do presidente Lula, para que o sonho do povo de Diadema, expresso neste belo programa de governo, vire realidade rapidamente.”

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, pontuou o avanço dos governos do PT em Diadema – a cidade foi a primeira a ser administrada pelo partido e se transformou pelas gestões petistas ao longo dos anos.

Prefeito Filippi e o ministro Paulo Teixeira (Divulgação)

“Diadema é um lugar vermelho, das políticas sociais, um lugar da inclusão, da mudança de vida, da intensidade. Filippi é um dos melhores prefeitos do Brasil. Filippi transmite tranquilidade de alma e com essa tranquilidade de alma consegue fazer uma política intensa com uma equipe maravilhosa. O presidente Lula tem uma gratidão enorme por Diadema e nós temos também.”

Marina Silva, Meio Ambiente e Mudança do Clima, exaltou o fato de o prefeito Filippi ter aberto diálogo com a Rede Sustentabilidade e acolhido ideias e projetos para evitar a degradação ambiental.

“Importante saber que estão debatendo um programa de governo comprometido em melhorar a vida das pessoas, mobilizando mulheres, jovens, os trabalhadores, os empresários, para que a gente possa fazer o enfrentamento da mudança climática na vida das pessoas, dos municípios, mas, ao mesmo tempo, cuidando da saúde, da educação, da moradia digna, para que todas as pessoas possam ter melhores condições de vida, criando mais espaços verdes na cidade”, disse.