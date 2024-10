Ministros de Lula reafirmam apoio à reeleição de Filippi

Os ministros do presidente Lula, em peso, declararam seu apoio à reeleição do prefeito Filippi em Diadema. Seja por meio de vídeos, seja por participações nas agendas de rua, a equipe do governo federal, que tem feito o Brasil crescer, atingir a menor taxa de desemprego da história e recuperar a credibilidade do mercado, exaltam as qualidades de Filippi como gestor.

“A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a vida de sua família. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Vote no time do presidente Lula. Vote 13!”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A ministra Nísia esteve na cidade, em outubro de 2023, para anunciar pessoalmente a liberação de R$ 287,3 milhões para a construção do novo Hospital Municipal de Diadema. Na gravação, a ministra destaca a importância da parceria entre a Prefeitura de Diadema e o governo federal na execução de importantes programas, como Mais Médicos, Farmácia Popular e Brasil Sorridente.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também gravou vídeo em apoio à reeleição do prefeito Filippi e reforçou que a cidade já conta com os recursos garantidos para a construção de um segundo CEU, no Inamar. O primeiro, que está sendo construído no bairro Promissão, na região Leste, conta com investimento de R$ 50 milhões por parte do governo federal.

“Estive na cidade e vi de perto a construção do primeiro CEU, que vai ter educação integral, piscina coberta, teatro, quadra poliesportiva e muito mais. E a cidade já tem investimento garantido para o segundo CEU e para o primeiro Instituto Federal de Diadema”, afirmou Camilo. O ministro ressaltou a importância de manter a parceria entre a prefeitura e o governo federal. “Não mexa no time que está ganhando. No dia 6 de outubro, vote 13, vote Filippi”.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também registrou o seu apoio. “Filippi tem conexão com a cultura, fez um trabalho maravilhoso, então vamos lá, vamos repetir para ele poder fazer mais ainda! Vote 13!”. os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento e vice-presidente, Geraldo Alckmin, do Empreendedorismo e da Microempresa, Márcio França, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, do Trabalho, Luiz Marinho, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estiveram com Filippi em agendas realizadas pela cidade

Governo federal é parceiro de Diadema

O Ministério da Saúde já destinou R$ 376,7 milhões para Diadema. Além dos R$ 287,3 milhões para a construção do novo Hospital Municipal, foram R$ 122 mil para o programa Saúde na Escola, R$ 75 milhões para realização de exames, cirurgias e consultas, R$ 11,6 milhões para custeio de alta e média complexidade e o envio de cinco câmaras de vacina, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os equipamentos renovaram 40% do total existente na Central de Imunobiológicos do município e o investimento foi de mais de R$ 47 mil.

O segundo CEU de Diadema será construído onde hoje é a Emeb Professora Fabíola de Lima Goyano, no Inamar. A escola em tempo integral vai atender, num primeiro momento, 416 crianças e contará com 13 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, cozinha e espaços para a prática de esportes, eventos culturais e lazer. Em um segundo momento, sua capacidade será ampliada para 818 estudantes. O investimento para a fase inicial é de R$ 13 milhões.

Diadema também vai receber recursos do governo federal para construção de uma nova creche no Jardim Inamar, no terreno onde ficava o antigo Centro Cultural Inamar. Será um equipamento com cinco salas e capacidade para atender 94 crianças em tempo integral. A região Sul da cidade é a que tem maior demanda por creches.