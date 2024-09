Ministro Luiz Marinho: Bete Siraque carrega a força do time do Lula para mudar Santo André 

Em mutirão realizado no bairro Capuava, a petista contou com a companhia do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que já foi prefeito da vizinha São Bernardo do Campo.

“Vamos juntos recuperar o Grande ABC com a força do nosso partido. Bete é a escolha certa para recolocar Santo André no caminho do desenvolvimento. Bete carrega a força do time do Lula para mudar a cidade”, afirmou.

Além do mutirão, Bete também se encontrou com representantes da creche Celive e com um grupo de mães atípicas, que se queixam da falta de acolhimento da atual gestão às crianças com deficiência, sobretudo na rede municipal de Educação.

Bete tem em seu plano de governo diversas propostas para promover antedimento especializado a pessoas com deficiência ou transtornos como autismo.