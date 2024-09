Ministro do Trabalho, Marinho exalta capacidade de Filippi

Ministro do Trabalho e Emprego do presidente Lula, Luiz Marinho reforçou o apoio à reeleição do prefeito Filippi e disse que Filippi é quem tem as melhores propostas e conta com as melhores relações para que Diadema, com apoio do Governo Federal, continue na trilha de reconstrução e transformação.

“O Filippi é uma liderança, gestor, reconhecido não somente em Diadema, mas em todo nosso País. Tem premiações importantes de organismos internacionais por todas as inovações que empregou em Diadema. É, sem dúvida, o mais capacitado para comandar Diadema”, disse Marinho.

O ministro continuou. “Vim aqui para Diadema, que sei que foi construída por muito esforço do Partido dos Trabalhadores, para trazer um recado do presidente Lula. Todos nós sabemos da importância das parcerias. Por melhor que seja o orçamento de uma cidade, esse orçamento dá para cuidar da cidade. Quando há necessidade de investimentos, é preciso de parceria com a União. Todas as cidades que vão bem é porque o Governo Lula é parceiro. E o presidente Lula mandou avisar: o Filippi terá todo respaldo do Governo Federal para seguir fazendo os investimentos que Diadema precisa.”

Marinho caminhou pelo comércio e por ruas do Jardim Takebe, na região do Canhema, no mesmo dia em que o Brasil registrou o menor índice de desemprego para o mês de agosto de sua história – somente 6,6% dos brasileiros estão desocupados, a menor taxa desde 2012, quando a série história da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) foi iniciada.

Em Diadema, o prefeito Filippi também tem trabalhado para aumentar a oferta de empregos na cidade. Em quatro anos, mais de 12 mil postos com carteira assinada foram gerados. Sem contar o volume de microempreendedores individuais registrados, desburocratização para abertura de empresas e reativação do Polo Cosmético, importante força motora da economia municipal.

“Eu assumi Diadema numa situação muito parecida com a que o presidente Lula e o ministro Marinho encontraram nosso País. A cidade estava desestruturada pelo time do Lauro Michels, time esse que está todo debaixo do Taka, meu adversário. Quando Diadema quis experimentar o novo, viu que esse novo representava o velho, o atraso, o barco furado. E esse novo vem fantasiado com o mesmo time do Lauro Michels”, disse Filippi.

Marinho reforçou que é preciso conversar com todos até as urnas fecharem no dia 6 de outubro. “Se encontrar alguém com alguma dúvida de que o Filippi é o melhor para Diadema, fale tudo o que ele fez por essa cidade e diz que Diadema precisa da parceria com o Governo Federal, parceria essa que é muito mais forte com o Filippi. Quem tem as melhores condições de deixar as portas abertas no Governo Federal? O Filippi. O Filippi é o melhor para Diadema continuar crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego e renda”, finalizou o ministro.