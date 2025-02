Ministra da Cultura visita Igreja de São Francisco após tragédia

Nesta quinta-feira (6), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, realizou uma visita à Igreja de São Francisco de Assis em Salvador, local onde ocorreu o desabamento de parte do forro do teto na quarta-feira (5). O incidente resultou na morte da turista Giulia Panchoni Righetto e deixou cinco pessoas feridas. A ministra esteve acompanhada pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, além de frades da Ordem Primeira de São Francisco, que cuidam da edificação.

Em sua visita, Margareth Menezes expressou sua solidariedade à família da vítima. “A primeira coisa é prestar condolências à família de Giulia, pois é uma dor imensa pela perda de uma vida“, comentou a ministra. Durante a visita, ela se comunicou por telefone com Gilmar Righetto, pai de Giulia, para oferecer suas condolências.

Além das demonstrações de apoio, a ministra também anunciou que serão realizadas obras emergenciais na igreja. Uma dispensa de licitação deve ser publicada no início da próxima semana para viabilizar essas intervenções. Na mesma data, uma equipe do Iphan chegou à cidade vinda de Brasília para realizar uma análise detalhada da estrutura do templo e iniciar o mapeamento dos danos causados pelo desabamento.

Em Salvador, ministra da Cultura visita Igreja de São Francisco de Assis e anuncia obras emergenciais /Maiara Cerqueira

Em uma reunião realizada na sede do Iphan, que contou com a participação de representantes da Defesa Civil, foi estabelecido um plano para autuar e interditar imóveis que apresentem riscos semelhantes aos observados na igreja. Leandro Grass explicou: “Identificaremos bens com risco médio ou alto e trabalharemos em conjunto com as defesas civis e governos locais para intervir em monumentos e espaços públicos em condições críticas”.

A Igreja de São Francisco, construída entre os séculos 17 e 18 e conhecida como “Igreja de Ouro” devido ao seu rico interior adornado com ouro e pinturas religiosas, é um Patrimônio Mundial reconhecido pela UNESCO. Recentemente, o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa foi concluído em maio de 2023 e um projeto para a restauração do edifício está em desenvolvimento.

Com seus painéis que retratam o nascimento de São Francisco e suas talhas em madeira dourada, a Igreja e Convento de São Francisco são considerados um dos principais símbolos da herança cultural portuguesa no Brasil. O Iphan está aguardando a conclusão das investigações sobre o trágico incidente antes de tomar medidas adicionais.