Minicidade inflável em Diadema é opção educativa de trânsito para crianças

O Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, em Diadema, recebe até quinta-feira (23/01) uma minicidade inflável para atividades de educação de trânsito, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30. Crianças de 3 a 12 anos podem participar do Circuito Itinerante de Mobilidade (Cimob) com bicicletas disponibilizadas no local.

A ação é promovida pela Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de Diadema, em parceria com a Cia. Sopa de Comédia. A estrutura da minicidade tem 23m x 12m.

No início da atividade, as crianças recebem equipamentos de segurança e os monitores explicam a importância do uso de capacete, joelheira e cotoveleira, além de ensinar as regras do circuito, como a “Visão Zero” (onde os maiores cuidam dos menores), o respeito ao limite de velocidade e à sinalização de trânsito.

O circuito tem três momentos: no primeiro, a turma de 10 participantes usa a bicicleta no percurso; no segundo, se tornam pedestres; e, por fim, participam de um jogo interativo sobre conceitos de trânsito, como o uso do celular ao volante, a travessia segura e o respeito ao semáforo. Cada atividade tem duração aproximada de 10 minutos.