Milton Bigucci comemora 83 anos e recebe homenagem especial

O presidente da construtora MBigucci, Milton Bigucci, ganhou bolo personalizado e homenagem dos colaboradores e familiares ao celebrar seus 83 anos de idade, no 19 de dezembro de 2024.

Com muita disposição e paixão pelo trabalho, pela família e pelo futebol, ele comentou: “Só desejo que todos vocês também possam chegar à minha idade, com saúde, jogando bola e produzindo sempre! Acreditem no potencial que vocês têm de produzir, inovar e trabalhar. E cuidado com o tempo perdido vendo coisas inúteis no celular.”

Trajetória

Advogado de formação, pela USP, na turma de 1968 do Largo São Francisco, Milton Bigucci construiu uma trajetória profissional e familiar inspiradora. De origem humilde, filho de carpinteiro e costureira, começou a trabalhar aos 9 anos de idade e aos 11 anos já tinha registro em carteira. Desde então, trilhou um caminho marcado por dedicação, ética e otimismo.

Com uma carreira sólida de 63 anos no setor da construção civil, Bigucci trabalhou por mais de 20 anos na Construtora Itapuã até fundar a MBigucci ao lado de sua esposa Sueli, em 1983, empresa familiar que preside até hoje com muito carinho e compromisso, ao lado dos filhos e netos.

Uma vida dedicada ao trabalho, à construção civil e à sociedade, marcada por grandes realizações e um legado inspirador.