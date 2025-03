Metrô realiza concretagens estratégicas nas estações Santa Isabel e Guilherme Giorgi

O Metrô de São Paulo executou mais uma importante etapa nas obras civis de ampliação da Linha 2-Verde ao realizar a concretagem do túnel norte da futura estação Santa Isabel, que ocorreu nesta quinta-feira (27), em operação ininterrupta, totalizando 15 horas de atividade contínua.

A operação ocorreu no túnel norte do canteiro de obras da estação, localizado na ponta leste da avenida Guilherme Giorgi. A concretagem iniciou às 6h desta quinta-feira e encerrou as atividades perto das 21h no mesmo dia. Essa fase de construção demandou cerca de 504 m³ de concreto, que foi lançado ininterruptamente.

Já nesta sexta-feira (28), será executada a concretagem da laje de cobertura na estação Guilherme Giorgi, localizada na Rua Engenheiro Pegado. A operação também está prevista para começar as 06h da manhã e encerrar às 21h. Nesta estação, a atividade demandará cerca de 467 m³ de concreto, que também será lançado ininterruptamente.

Entre os principais desafios da execução da concretagem, destaca-se o fluxo contínuo de caminhões em um período prolongado, que exige uma logística específica para viabilizar o tráfego de veículos no entorno dos canteiros. Para isso, profissionais capacitados estarão responsáveis pela organização da circulação de veículos, além da limpeza das vias e calçadas durante toda a operação em ambas as frentes de obra. Essa operação requer um planejamento detalhado e rigoroso para garantir a eficiência do processo e a segurança de todos os envolvidos.

O Metrô também já executou outras concretagens na futura Aricanduva nos últimos meses. No início de novembro, uma outra fase de concretagem foi feita no Poço 06 da estação, que demandou cerca de 1.950 m³ de concreto lançado ininterruptamente durante 20 horas. Já em fevereiro, foi executada a concretagem da laje de fundo que demandou 2000 m³ de concreto, também executado de forma contínua.

Conheça as novas estações da linha 2-Verde

A futura estação Santa Isabel da Linha 2-Verde terá 12 mil m² para receber uma demanda projetada de 13,2 mil passageiros por dia. Com aproximadamente 40 metros de profundidade, a estação terá sete níveis internos – contando com a plataforma de embarque e mezaninos –, com 21 escadas rolantes, 4 elevadores e outros elementos de acessibilidade.

Já a estação Guilherme Giorgi foi projetada com 12 mil m², cerca de 36 metros de profundidade, além de contar com sete níveis, 6 elevadores e 13 escadas rolantes. Ao todo, a estação tem capacidade para receber 17,5 mil passageiros diariamente.

Respectivamente, as estações contam com avanço de 65% e 77% das obras, ambas com inauguração prevista para 2028.

Linha 2-Verde em expansão

O projeto de expansão da linha prevê a conexão das estações Vila Prudente e Penha (Linha 3-Vermelha), com mais 8,3 km de vias, sendo 8 km operacionais, oito novas estações e a aquisição de 22 novos trens. O novo trecho irá beneficiar o transporte de cerca de 1,2 milhões de passageiros que utilizarão a linha diariamente.

A primeira etapa da expansão da Linha 2-Verde está prevista para ser concluída em 2027, conectando Vila Prudente à Vila Formosa, enquanto a segunda, que conectará Vila Formosa até a Penha, será entregue em 2028.