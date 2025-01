“Metallica Symphonic Tribute” retorna a São Paulo

Em março de 2025, São Paulo será palco de um dos tributos mais aguardados pelos fãs do Metallica. O espetáculo “Metallica Symphonic Tribute” trará uma releitura emocionante do clássico álbum “S&M”, gravado ao vivo nos anos 90 com a Orquestra Sinfônica de San Francisco. A apresentação será no Tokio Marine Hall no dia 9 de março, e promete uma experiência imersiva que combina a força do metal com a grandiosidade da música sinfônica.

Repertório e performance musical

O tributo será apresentado pela principal banda tributo ao Metallica do Brasil, composta por Roberto Oliveira (guitarra base e vocal), Johnny Prada (bateria), Alexandre Novaes (guitarra solo) e Robson Medeiros (baixo), acompanhados por uma orquestra sinfônica. Juntos, eles vão interpretar grandes sucessos da banda como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” e “No Leaf Clover”, em uma performance sincronizada com efeitos de iluminação e a imponência da música clássica.

“O ‘Metallica Symphonic Tribute’ é mais do que um show, é uma experiência única que combina a força do metal com a grandiosidade da música sinfônica. O público pode esperar uma viagem musical inesquecível, com clássicos do Metallica interpretados de uma maneira totalmente nova e emocionante”, comentou Roberto Oliveira, guitarrista e vocalista da banda tributo.

Detalhes do evento

A apresentação ocorrerá no Tokio Marine Hall (Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP), com abertura das portas duas horas antes do espetáculo, às 19h. Os ingressos variam entre R$120,00 e R$340,00 e estão disponíveis para compra online ou nas bilheteiras do local.

Além de uma experiência musical única, os visitantes terão à disposição um estacionamento com manobrista e diversas formas de pagamento para facilitar o acesso ao evento.

Serviço