Mercado de trabalho da Grande São Paulo registra 275 mil admissões

O mercado de trabalho na Grande São Paulo registrou 275.411 admissões em dezembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Durante o mesmo período, foram registrados 360.030 desligamentos, refletindo um movimento significativo no mercado de trabalho da região.

Demografia das Admissões

O levantamento revela que 140.198 homens e 135.213 mulheres foram contratados. A maior parte dos admitidos (68,86%) possuía ensino médio completo, e a faixa etária predominante nas contratações foi a de 18 a 24 anos, representando 28,45% do total.

Setor do Comércio e Principais Cidades Contratantes

O setor do comércio foi o que mais gerou oportunidades de emprego, com 112.126 admissões, o equivalente a 40,71% do total. Esse desempenho reflete a contratação sazonal de fim de ano, muito comum nesse segmento. As cidades que mais contrataram no período foram São Paulo (180.303 admissões), seguida por Barueri (16.648) e Guarulhos (13.882). Em termos de desligamentos, São Paulo liderou com 234.611, seguida de Barueri (21.812) e Guarulhos (18.410).

Crescimento do Trabalho Temporário

O trabalho temporário registrou um crescimento em 2024, com 81.412 contratações temporárias no mês de dezembro, sendo 60.114 na região de São Paulo, com destaque para São Paulo capital (53.588). Francine Amadeu, gerente de Recrutamento e Seleção da Employer Recursos Humanos, afirmou que o trabalho temporário continua sendo uma ferramenta essencial para garantir a flexibilidade das empresas e as oportunidades para os trabalhadores. O total de contratos temporários no ano de 2024 chegou a 2,4 milhões, representando um crescimento de 7,13% em relação a 2023.

Direitos dos Trabalhadores Temporários

Os trabalhadores temporários possuem todos os direitos garantidos pela legislação 6.019/1974, como horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais. O trabalhador também tem direito ao FGTS e à aposentadoria, sendo que o período de trabalho temporário conta para a contribuição previdenciária. O contrato temporário pode ser firmado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias.