“Melhor Peso Agora” encerra em Diadema e nova turma começa na próxima quinta-feira

Com degustação de comidas saudáveis, de receitas apresentadas durante a formação ou trazidas pelos alunos de suas casas, encerrou em Diadema a formação para mais uma turma do curso “Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade”.

A capacitação realizada no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND) contou com a participação de 30 pessoas e no final elas receberam um plano alimentar individualizado para que possam dar continuidade a uma alimentação adequada e que lhes tragam saúde.

“O plano foi elaborado com base nas informações passadas pelas alunas durante os oito encontros que compõem o curso. Elas traziam anotações do que comiam no dia a dia e em cima desses dados montamos um plano alimentar personalizado, com coisas que elas gostam de comer, acrescentando outros alimentos para que tenham uma alimentação equilibrada e de valor nutricional”, conta a nutricionista do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), Aline Rodrigues Ajala.

O Plano contém outras prescrições como: comer mais frutas, beber mais água, diminuir o açúcar, o sal e o óleo e minimizar os alimentos processados. As informações são reforçadas durante a capacitação, que é oferecida gratuitamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Alimentar.

Outra questão abordada é sobre a importância da alimentação saudável. Junto com ela vêm as orientações sobre a mudança dos hábitos alimentares e a necessidade da prática de exercícios físicos. Para incentivar os alunos na busca desses objetivos são realizadas dinâmicas, com participação de uma psicóloga e um professor de educação física.

Também são preparadas receitas, com aproveitamento integral dos alimentos, e ensinada a leitura de rótulos que ajuda na escolha consciente do que comer. No decorrer das aulas, ainda, são realizadas pesagens e aferição da circunferência da cintura dos participantes.

“Eu perdi 4 kg só fazendo o Melhor Peso Agora. Comecei o curso pesando 95 kg e agora estou com 91kg. O mais legal é que parei de tomar Metformina, um remédio que a médica me receitou porque estava com a glicemia alta”, conta Maria Aparecida da Silva.

A moradora de Diadema revela que comer direito foi o que virou a chave para ela melhorar a saúde. “Eu comia da maneira errada, quase não bebia água e consumia pouca fruta. Agora quero manter a alimentação certinha e seguir o meu guia alimentar para ter mais qualidade de vida”, conclui.

Quem também perdeu peso, 2 kg, e 9 cm de cintura, foi a professora Valdete Vieira de Souza. Ela gostou muito de fazer a formação e ressaltou que ter um plano alimentar individual é fundamental para emagrecer. “Eu aprendi coisas que vou levar para a vida toda. O curso é muito produtivo, esclarecedor e os profissionais que ministram os encontros são muitos atenciosos e competentes”, diz.

Para Arlinda Nunes da Silva, aposentada, que trabalhou muitos anos como secretária executiva, o Melhor Peso Agora mostrou para ela que é possível fazer uma dieta adequada e sem precisar fazer grandes sacrifícios. “Com o passar das aulas e com as informações chegando, eu vi que podia fazer a minha própria comida substituindo alimentos do dia a dia. Isso me animou a comer melhor, sem ansiedade e sem culpa”, afirma.

Outra coisa apreciada pela aluna foi participar das receitas elaboradas durante a formação. “Coloquei a mão na massa e percebi que é muito simples cozinha! Com o guia alimentar que recebi no encerramento vou continuar fazendo as anotações diárias e administrar melhor o que estou comendo”, finaliza.

Inscrições abertas – As inscrições para a nova turma do “Melhor Peso Agora: Emagreça com Qualidade” continuam abertas. Na próxima quinta-feira, 13/6, começam as aulas na Cozinha Didática do Restaurante Popular do Campanário, no bairro Taboão. São 30 vagas disponíveis e as aulas acontecem uma vez por semana, no horário das 9h às 11h.

Interessados liguem no PEAND, no horário das 8h às 17h, e façam as inscrições. Os telefones são os seguintes: 4053-3945, 40453-3946 e 4053-3944.