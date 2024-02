Megamente mira a expansão no ABC Paulista

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), mostram que o setor faturou mais de R$ 62 bilhões no terceiro trimestre de 2023, uma alta de 11,4% em relação ao mesmo período de 2022. Em relação ao Estado, o de São Paulo faturou mais de R$7,3 bi, abrigando mais de 60% das sedes das redes de franquias que atuam no mercado nacional.

Quando pensamos em regiões, o ABC, na Grande São Paulo, também se destaca em números. O faturamento das franquias da região chegou a R$1,23 bilhão nesse período, São Bernardo do Campo teve uma alta de 15,41%, Diadema e São Caetano com 13,66 e 13,40% respectivamente e Santo André com crescimento de 9,51%.

Números como esses, mostram a solidez de um mercado que se reinventa anualmente e se torna uma opção lucrativa para empreendedores que buscam sucesso. Sabendo disso, a Megamente, rede de franquia de ensino em programação e robótica, busca empreendedores na região.

Criada em 2022, a Escola Megamente nasceu do desejo dos amigos Erick Santos, Rogério Almeida e Leandro Lopes em criar uma escola de programação, robótica e games para crianças a partir dos seis anos com formação em apenas um curso.

“Passamos 03 anos estruturando nosso modelo de negócio para oferecer o que há de mais moderno em conteúdo com uma estrutura 100% planejada para melhor atender cada aluno. Hoje, temos alunos de 7 anos que aplicam o que aprendem em aula no negócio do pai”, pontua Erick Santos, Cofundador e diretor de comunicação da marca.

A primeira unidade foi inaugurada em maio de 2022, em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo e já conta com mais de 500 alunos matriculados organicamente e mais de R$2 milhões de reais em contratos ativos. Em 2023 a rede inaugurou mais duas unidades: uma própria em Santo Amaro, Zona Sul da Capital, e a primeira franquia no Itaim Paulista, Zona Leste da Capital. A quarta unidade será inaugurada em fevereiro deste ano, Porto Velho, Rondônia.

A vontade de expandir na região vem do crescimento e notoriedade que o mercado de franquias possui. “Mesmo antes de inaugurarmos nossa 1ª unidade sempre olhamos para a região do ABC com bons olhos para investimento. As principais franquias do país estão presentes na região a muitos anos e, em alguns casos, os franqueados possuem mais de uma unidade, o que comprova o potencial de consumo”

Para 2024, a expectativa da marca é comercializar 24 unidades, além de atingir o número de 2.000 alunos na rede. Para fazer parte da rede Megamente, e ter sua própria unidade, é preciso investir em média R$ 180 mil reais, o faturamento médio mensal é de R$ 70 mil com lucratividade de 25% a 40%.