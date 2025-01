Mauá realiza uma série de ações preventivas contra dengue

Embora não haja nenhum surto de casos de dengue em Mauá, a Prefeitura já tem redobrado a atenção para ações preventivas. Dentre as iniciativas adotadas, estão o reforço da capacitação dos profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias. A capacitação visa garantir que todos estejam preparados para lidar com a doença, seguindo as diretrizes do Plano de Contingência do município, que é atualizado anualmente.

Em 2025, até o momento, na cidade foram notificados 126 casos suspeitos da doença, dos quais 24 foram confirmados positivos.

Outro ponto de destaque é a busca ativa de faltosos para a vacinação contra a Dengue, tanto para a 1ª quanto para a 2ª dose. Essa ação busca aumentar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença. Além disso, estão sendo realizados exames conforme o protocolo estabelecido no Plano de Contingência.

Ação de conscientização território 1

Nesta região, que compreende as Unidades Básicas de Saúde, Parque São Vicente, Vila Assis, Primavera, Guapituba e Vila Carlina, haverá ação com uma abordagem lúdica utilizando maquetes do projeto “Casa a Casa”, sem criadouros, e focada na prevenção de arboviroses. As atividades ocorrerão do dia 28 ao dia 4.

No dia 30, quinta-feira, haverá uma ação especial com a presença da “Jardineira” – um ônibus que percorrerá as ruas do território. Durante essa ação, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) realizarão visitas domiciliares casa a casa, enquanto os Agentes de Combate às Endemias (ACE) farão bloqueios.

Além disso, haverá uma interação entre a equipe e a população, com uma sensibilização sobre o tema. A “Jardineira” fará uma parada na Feira da Portugal às 11 horas e permanecerá até o final do evento, promovendo a conscientização, com a presença do mascote do mosquito para dialogar com as pessoas.

Atuação já está nos parâmetros orientados pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (23/01)

Todo o trabalho já desempenhado pela Prefeitura é condizente com o plano de ações, anunciado pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira. A secretaria municipal de Saúde aguarda um repasse de recursos prometido pelo governador, para a aquisição de insumos que serão utilizados na campanha preventiva.

Prefeitura de Mauá realiza trabalho contínuo contra o Aedes Aegypti

Ao longo de 2024, a Prefeitura de Mauá realizou oito mutirões para eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de intensificar ações de prevenção. Os agentes comunitários de saúde e de endemias realizaram cerca de 400 mil visitas a imóveis e comércios, para eliminar potenciais focos do mosquito transmissor.

Para conter a propagação da doença, os agentes de endemias realizam bloqueios de transmissão em um raio de 200 metros nos locais onde foram registrados casos suspeitos de Dengue. Os moradores são orientados sobre medidas preventivas, como tampar caixas d’água, verificar calhas e armazenar garrafas de forma adequada.

O Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento das Arboviroses em vigor, também tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento da doença, reunindo diversas secretarias municipais para um trabalho conjunto e eficiente no combate à Dengue.