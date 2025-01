Governo de São Paulo destina R$ 228 milhões para combate à dengue

O Governo do Estado de São Paulo anunciou um investimento significativo de R$ 228 milhões, provenientes do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), destinado a auxiliar os 645 municípios na luta contra a dengue. Desse montante, R$ 72,5 milhões serão direcionados para a região metropolitana, incluindo R$ 16,5 milhões especificamente para a capital paulista. O anúncio foi realizado pelo governador Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira (23), durante a assinatura do decreto que institui o Centro de Operações de Emergências (COE) para o enfrentamento das arboviroses, no Palácio dos Bandeirantes.

Atualmente, o Estado de São Paulo enfrenta um cenário alarmante, com 31 municípios em estado de emergência, totalizando 25.650 casos confirmados de dengue e seis óbitos até a data do anúncio. O COE foi criado com o objetivo de coordenar ações e estratégias de combate ao mosquito transmissor da doença, contando com a participação da Secretaria de Estado da Saúde e diversas outras secretarias estaduais, além do apoio do Exército e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.

O secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, enfatizou que o combate à dengue requer um esforço colaborativo entre o governo estadual e as administrações municipais. Ele destacou as medidas já implementadas desde o ano passado e anunciou a compra de 100 novos equipamentos portáteis de nebulização, elevando o total para 730 unidades, além da aquisição de mais dez máquinas pesadas que serão acopladas às viaturas disponíveis.

Os recursos do IGM SUS Paulista visam oferecer suporte financeiro aos municípios no combate às arboviroses urbanas. Para facilitar o acompanhamento dos repasses destinados ao combate à dengue em cada localidade, foi disponibilizado um portal onde a população pode consultar as informações pertinentes.

A situação epidemiológica atual revela que o sorotipo 3 da dengue, que estava em baixa circulação desde 2016, foi reintroduzido no estado em 2023. Isso resulta em uma maior vulnerabilidade da população à infecção, reforçando a necessidade de intensificar as ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti.

Desde o início das ações no ano passado, o governo paulista já investiu mais de R$ 225 milhões no combate à dengue. Este valor inclui a antecipação de R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista e a aquisição de insumos como 6 mil litros de adulticida, com um custo total estimado em R$ 4,3 milhões. Além disso, foram alocados R$ 9,7 milhões em medicamentos e insumos para tratamento da doença e transferidos R$ 5,1 milhões aos municípios para a compra de repelentes destinados à população gestante.

No âmbito da infraestrutura, foram adquiridos também equipamentos adicionais para nebulização e toda a rede hospitalar está sendo monitorada para garantir atendimento adequado aos casos mais graves.

A transparência nas informações sobre dengue foi aprimorada com um novo painel que agora inclui dados sobre os sorotipos em circulação no estado e o Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas para os anos de 2025/2026. A população pode acessar essas informações atualizadas através do site oficial dedicado ao tema.

Além disso, visando esclarecer dúvidas comuns sobre dengue e outras arboviroses como chikungunya e Zika, o Governo lançou no ano passado o portal “Dengue 100 Dúvidas“, que aborda as perguntas mais frequentes feitas pela população. Essa iniciativa tem como objetivo combater desinformações e fornecer orientações claras sobre as doenças.