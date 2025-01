Matrícula dos aprovados no Provão Paulista Seriado começa nesta terça

A partir desta terça-feira (21), os candidatos convocados na primeira lista de chamada unificada do Provão Paulista Seriado podem realizar suas matrículas. A avaliação do Governo de São Paulo permite acesso direto de alunos da rede pública a cursos superiores gratuitos das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) e das universidades estaduais.

É de inteira responsabilidade do candidato conferir as listagens de convocações para a matrícula disponibilizadas no portal provaopaulistaseriado.vunesp.com.br. Os convocados deverão, obrigatoriamente, efetuar a matrícula conforme o cronograma e as normas de cada instituição de Ensino Superior. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), responsável pela organização do exame, sugere aos interessados observar as regras no portal do Provão Paulista.

No caso das Fatecs, as matrículas da primeira chamada serão realizadas entre 21 e 23 de janeiro, por meio de um sistema remoto, disponível no site https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx – confira calendário abaixo. Para o requerimento de matrícula na Fatec Guaratinguetá os candidatos convocados deverão acessar o site https://www.fateconline.com.br/sistema/ingressante.aspx. Os detalhes sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser consultados na portaria.

Ao todo, serão destinadas pelo Provão Paulista mais de 15 mil vagas em cursos superiores para 2025, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre, distribuídas entre as Fatecs, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Confira o calendário das listas de convocação e o período de matrícula nas Fatecs:

Matrícula dos aprovados na primeira lista das Fatecs: de 21 a 23 de janeiro;

Segunda lista de chamada unificada: 27 de janeiro;

Matrícula dos aprovados na segunda lista das Fatecs: de 28 a 30 de janeiro;

Terceira lista de chamada unificada: 3 de fevereiro;

Matrícula dos aprovados na terceira lista das Fatecs: de 4 a 6 de fevereiro;

Prazo para o candidato indicar opção única de curso no site do Provão: 12 a 16 de fevereiro;

Quarta lista de chamada unificada: 19 de fevereiro;

Matrícula dos aprovados na quarta lista das Fatecs: 20 e 21 de fevereiro.