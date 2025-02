Matinê de Carnaval agita Cine Theatro Carlos Gomes na segunda-feira

A folia vai tomar conta do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, na segunda-feira (3). A partir das 14h30 será realizada a Matinê de Carnaval, com apresentação da Banda Lira que, com mais de 100 anos de história, interpreta clássicos carnavalescos de várias épocas, e do Bloco do Madruga, com seus bonecos gigantes e muita interação com o público. A entrada é gratuita.

Fundada em 21 de abril de 1918 – sendo uma das mais antigas do Brasil –, a Banda Lira tornou-se um dos patrimônios musicais da cidade e vai abrir a Matinê de Carnaval com um repertório animado que passa por sucessos da folia de todos os tempos. O grupo se apresenta regularmente em eventos, tanto em Santo André como em outras cidades do estado de São Paulo. Seu vasto repertório inclui músicas clássicas e populares, nacionais e internacionais.

Às 15h começa o Bloco do Madruga, que promete entregar uma festa não só musical, mas também lúdica, onde o Carnaval será explorado através da releitura das históricas marchinhas, principais canções da MPB em ritmo carnavalesco, músicas infantis e canções autorais interpretadas pela banda que se apresenta com uma formação moderna e com arranjos personalizados.

Para enriquecer a festa, os bonecos gigantes e os artistas recreadores agitam e interagem com o público infantil e adulto, por meio de abordagens divertidas. As curiosidades e “causos” sobre as marchinhas entre as interpretações viram humor e conhecimento para os participantes da festa.

Serviço

Matinê de Carnaval, com apresentações da Banda Lira e do Bloco do Madruga

Data: 3/3 (segunda-feira)

Horário: 14h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito