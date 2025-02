Carnaval, calor e crianças: o que fazer para brincar o carnaval com muita saúde?

A programação infantil também tem seu espaço no carnaval. São inúmeros blocos que saem nas ruas nas prévias e também durante a folia arrastando pais e seus pequenos foliões. Se brincar na rua em pleno verão já é difícil para os pequenos, imagine quando a folia de Momo, acontece em plena onda de calor. Levar crianças pequenas para blocos de Carnaval pode ser divertido, mas exige cuidados especiais para garantir a segurança e o bem-estar delas

O professor de Pediatria do Centro Universitário São Camilo, Marcelo Iampolski, compartilha dicas importantes para que as crianças aproveitem a folia de forma segura e saudável.

Em temperaturas mais altas, os cuidados com crianças pequenas devem ser redobrados, pois elas são mais vulneráveis a desidratação, insolação e outros problemas relacionados ao calor. “As crianças pequenas e até cinco anos e em especial os bebês tem muita dificuldade de regular a temperatura corporal por isso apresenta uma maior proporção de distribuição de água no corpo e por isso são mais vulneráveis a perdas hídricas, o que pode causar sérios riscos à saúde como a desidratação. Portanto, a garrafinha de água é item obrigatório no kit da folia”, explicou.

Os pais também devem prestar atenção nos horários mais adequados, preferindo ir no começo da manhã ou no final da tarde, além de evitar aglomeração. Prefira blocos familiares, que sejam específicos para crianças ou conhecidos por serem tranquilos e seguros. Evite blocos muito lotados ou com som extremamente alto, pois isso pode assustar ou sobrecarregar os pequenos. “Tomar um pouquinho de cuidado aí também com o excesso de barulho e de som, porque a criança tem aí uma sensibilidade acústica maior”.

Segundo ele, mesmo nos horários antes das 09h30 e depois das 03h30 da tarde, as crianças devem usar protetor solar a partir dos seis meses de idade. Procurar os protetores solares específicos para a sua faixa etária. Também é importante que a criança use chapéu ou bonés e aí sempre com um guarda-sol ou um guarda-chuva protegendo ela desse calor excessivo.

Uma outra dica do pediatra é levar sempre um lanchinho saudável e evitar comidas de rua e não esquecer de usar o protetor solar na criança. “Nada de roupas anti-respirantes de tecidos sintéticos, por exemplo. Dê preferência a roupas leves, com a capacidade de infiltração dos raios ultravioleta, além de usar proteção para a cabeça, como boné.”

Para facilitar a vida dos pais, a dica de milhões é levar um carrinho de bebê ou sling para transportar a criança caso ela se canse. E para finalizar, uma dica de segurança para as crianças maiores é colocar uma pulseira de identificação com o nome dela e o telefone de um responsável e explicar a ela o que fazer caso se perca (por exemplo, procurar um policial ou alguém com uniforme de organização do evento).

“As crianças têm que se divertir e o ambiente saudável é lúdico e faz parte de uma festa popular que as crianças realmente servem para o bem-estar e a socialização delas. Então, super vale a pena. Seguindo essas orientações, os pais podem garantir que os pequenos aproveitem o Carnaval de forma segura e divertida!”, finalizou.