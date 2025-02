Carnaval de SP 2025: Desfiles em multiplataformas aumentam acesso e inclusão cultural

Os desfiles das escolas de samba dos Grupos de Acesso I e II do Carnaval de São Paulo em 2025 serão exibidos simultaneamente por três plataformas distintas: BRTVMAX, TV Brasil e o canal oficial da Liga-SP no YouTube. Essa estratégia visa não apenas aumentar a visibilidade do evento, mas também democratizar o acesso a um dos maiores espetáculos culturais do Brasil.

TV Brasil: Um Pilar Cultural

A TV Brasil, como emissora pública, desempenha uma função essencial na promoção de conteúdos culturais e educativos. Durante a cobertura do Bicentenário da Independência em 2022, a emissora atingiu quase 1 milhão de telespectadores nas principais praças de medição, como Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Este desempenho evidencia a capacidade da TV Brasil em alcançar uma audiência diversificada, solidificando seu compromisso com a cultura nacional. Em 2025, a emissora retomará sua parceria com a Liga-SP para transmitir os desfiles de 18 escolas de samba, além do Desfile das Campeãs marcado para o dia 8 de março. Na capital paulista, a TV Brasil pode ser sintonizada no Canal 1. Para informações sobre sintonia em outras localidades e operadoras de TV por assinatura, é possível acessar o site oficial: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

BRTVMAX: A Revolução da Parabólica Digital

A transição do sinal analógico para o digital tem propiciado um aumento significativo no acesso à televisão de qualidade no Brasil. Até setembro de 2023, mais de 1 milhão de kits de antena parabólica digital foram distribuídos gratuitamente a famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) nas regiões onde o 5G foi implementado. Estima-se que cerca de 5,9 milhões de lares brasileiros estejam equipados com antenas parabólicas digitais, possibilitando que assistam aos desfiles dos Grupos de Acesso I e II em alta definição.

Liga-SP no YouTube: Conectando o Mundo ao Carnaval

A transmissão pelo canal oficial da Liga-SP no YouTube ressalta a importância das plataformas digitais na ampliação do acesso à cultura. Essa alternativa permite que espectadores globalmente acompanhem os desfiles em tempo real, promovendo uma internacionalização do Carnaval paulistano e atraindo novas audiências. Com milhões de dispositivos conectados à internet ao redor do mundo, as transmissões pelo YouTube garantem que o evento possa ser sintonizado sem limitações geográficas, elevando o Carnaval de São Paulo a uma esfera global.

Equipe de Transmissão Diversificada

A transmissão pelos canais BRTVMAX e Liga-SP contará com a apresentação de Hevylin Munhoz e reportagens feitas por Bianca Barreto e Tiago Bombonatti. Por sua vez, a equipe da TV Brasil será composta por profissionais diferentes, cujo nome será divulgado em breve. Esta variedade nas equipes de transmissão oferece ao espectador múltiplas opções para acompanhar os desfiles conforme suas preferências.

Em suma, a abordagem multiplataforma para os desfiles dos Grupos de Acesso I e II representa um marco importante na democratização do Carnaval em São Paulo. Ao disponibilizar o evento em diferentes formatos — televisão aberta, parabólica digital, TV por assinatura e plataformas online — garante-se que diversos segmentos da população possam desfrutar da riqueza e diversidade cultural do Carnaval brasileiro. Essa estratégia inclusiva reforça o compromisso com a acessibilidade e a valorização das manifestações culturais no país.