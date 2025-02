Santo André recebe programação de Carnaval para todas as idades a partir de sábado

O Carnaval está chegando e quem gosta de festa pode preparar a fantasia, a disposição e a agenda para anotar a programação da folia em Santo André. Diversos locais da cidade contarão com atividades a partir de sábado (1º), incluindo Paranapiacaba. 1o

Além da vila inglesa, o Parque Celso Daniel também servirá como palco para as festividades. O local recebe no sábado, das 9h às 13h, a terceira edição do Blocão, evento voltado para os pets, com concurso de fantasia, atendimento veterinário, entre outras atrações.

Já o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe no dia 3 (segunda-feira), das 15h às 18h, a Matinê de Carnaval, com participação do Bloco do Madruga. Estão previstas marchinhas, brincadeiras e bonecos gigantes, além da distribuição de confete para as crianças. A entrada é gratuita.

No dia 1º será realizado o tradicional Desfile de Carnaval da Maloca do Barbosa, em sua 12ª edição, a partir das 12h, no Cine Theatro Carlos Gomes. No mesmo dia e horário, no Primeiro de Maio Futebol Clube, a Banda da Baxaria comemora 45 anos de alegria.

O Cine Theatro Carlos Gomes ainda terá agenda de folia no dia 21 (Dia Internacional da Síndrome de Down), quando será realizada a terceira edição do Carnadown. O objetivo da festa é reforçar a importância da inclusão, integrando a luta de todas as pessoas com deficiência, familiares e amigos.

Paranapiacaba

A tradicional vila inglesa recebe parte da programação carnavalesca andreense. Nos dias 1º, 2 e 4 (sábado, domingo e terça), das 13h às 18h, a Banda Caxambu se apresenta no entorno do Coreto do Clube União Lyra Serrano (Avenida Antônio Olyntho).

No dia 3, das 12h30 às 18h, acontece o Bloco das Bruacas, com saída do Bar do Campo (Rua Ford, 528A), percorrendo as principais vias da vila.

Para quem gosta de Carnaval, mas também é amante do rock, o restaurante e chopperia Mr. Balmann (Avenida Manoel Ferraz de Campos Salles, 451) promove o Carnarock Mr. Balmann, nos dias 1º, 2, 3 e 4, sempre a partir das 10h30. Entre as atrações estão DJ Juarez, Dançando com Vander, Rockxixe (tributo a Raul Seixas), Mr. Bigas (flashback), Gesner de Carvalho e Banda Metamórficos, além de Preta Archanjo. No dia 3, a partir das 18h, o local recebe ainda a concentração do Bloco da Sereia, com saída às 19h.

Durante os quatro dias, o Antigo Mercado (Avenida Manoel Ferraz de Campos Salles) estará aberto das 10h às 17h. Além dos produtos à base de cambuci, também haverá maquiagem e produção de penteados carnavalescos.



Crédito:Helber Aggio/PSA

