Matinê de Carnaval do Aramaçan promete diversão para toda a família

O Carnaval está chegando, e a melhor festa da região do ABC já tem local confirmado: a tradicional Matinê do Clube Atlético Aramaçan! Com muita música, animação e surpresas, a programação especial acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, das 14h às 18h, no Salão Social e na Quadra Tropical do CAA.

No dia 2 de março, os influenciadores Alice Monteiro (@alicemonteiroreal) e Bielzinho Myranda (@bielzinho_myranda) marcarão presença, garantindo muita interação e fotos especiais com o público.

Já no dia 4 de março, a criançada poderá brilhar com looks criativos no tradicional Concurso de Fantasia. Durante toda a programação, as melhores marchinhas e ritmos carnavalescos garantirão a trilha sonora perfeita para a festa!

Aberto para associados e não associados, o evento será repleto de magia e folia para crianças e famílias. O melhor de tudo? Associados não pagam!

Os ingressos custam R$ 10,00 (meia-entrada para estudantes, professores, pessoas com deficiência e idosos) e R$ 20,00 (inteira), com venda exclusiva na porta e no dia do evento a partir das 12h.

A Matinê do Aramaçan é o lugar ideal para celebrar o Carnaval em um ambiente seguro, divertido e cheio de alegria. Traga a família, os amigos, vista sua fantasia e viva momentos inesquecíveis!

Para mais informações, entre em contato com o Departamento Social do CAA pelo WhatsApp: (11) 97616-4065.