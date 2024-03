Mater Dei Santa Genoveva realiza procedimento inovador para o tratamento de doença da próstata

A equipe de urologia do Hospital Mater Dei Santa Genoveva realizou um procedimento inovador para o tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), pela primeira vez na instituição. Trata-se da foto-vaporização prostática com laser, também conhecida como Greenlight laser, que oferece uma alternativa avançada e menos invasiva às opções cirúrgicas tradicionais, prometendo uma série de vantagens significativas para os pacientes.

A terapia a laser é uma abordagem inovadora para tratar a HPB e suas vantagens em relação às técnicas cirúrgicas convencionais são significativas. O Dr. Victor Hugo Borges Silva e o Dr. Tarcisio Barcelos Evangelista, urologistas que realizaram o procedimento, destacam que “a terapia a laser está associada a uma chance significativamente menor de perda grave de sangue, permitindo que a maioria dos pacientes retornem para casa no mesmo dia da cirurgia já sem o uso da sonda e tenha uma recuperação mais rápida.” A técnica já está incluída no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e tem cobertura dos planos de saúde.

O procedimento em si é realizado com precisão e segurança. Uma vez que a anestesia entra em vigor, um endoscópio é suavemente inserido na uretra do paciente, permitindo ao médico visualizar as áreas problemáticas da próstata e da bexiga. Em seguida, um dispositivo de laser é avançado através do endoscópio para vaporizar o tecido prostático aumentado, desobstruindo o fluxo urinário. O Dr. Victor explica que o tecido prostático vaporizado é eliminado na urina nos primeiros dias após a cirurgia, proporcionando alívio imediato dos sintomas.

Método a laser é solução inovadora para tratamento de doença da próstata (Imagem: Divulgação)

Uma das principais preocupações dos pacientes é o impacto do procedimento na função sexual. No entanto, estudos recentes demonstraram que a grande maioria dos homens experimenta uma melhoria ou manutenção da satisfação sexual após o procedimento. Em relação ao tempo de recuperação, a maior parte dos pacientes relata alívio dos sintomas e melhora no fluxo urinário já nos primeiros dias após o procedimento.

“A HPB não é um tipo de câncer, mas uma condição natural que afeta um grande número de homens, à medida que envelhecem”, esclarece o Dr. Victor. “O tratamento a laser oferece uma solução eficaz e segura para os sintomas incômodos associados à HPB, permitindo que os pacientes retomem suas atividades diárias com mais conforto e qualidade de vida”.

O primeiro procedimento de foto-vaporização prostática com laser no Hospital Mater Dei Santa Genoveva marca um avanço significativo na prestação de cuidados urológicos de última geração. Com vantagens claras sobre as opções cirúrgicas tradicionais e uma alta taxa de sucesso e satisfação do paciente, a técnica, que agora tem a cobertura dos planos de saúde, deve revolucionar o tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna.