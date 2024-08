Manutenção pode afetar abastecimento de água em Rio Grande da Serra nesta quinta-feira (29)

A Sabesp realiza nesta quinta-feira (29) serviços de manutenção para reparo na rede de água, localizada na Vila São João, que abastece parte do município de Rio Grande da Serra. A ação visa garantir a segurança hídrica da região. Durantes os trabalhos alguns bairros podem sofrer intermitência no abastecimento.

A previsão é que a conclusão aconteça na madrugada de sexta-feira (30). A normalização do fornecimento de água deve ocorrer de forma gradual, tão logo seja finalizado o serviço. Para amenizar os efeitos do reparo emergencial, caminhão-tanque será disponibilizado, se necessário, para atender à população.

Os bairros que podem sentir intermitência no abastecimento são: California Paulista, Caracu, Centro, Ch Jd Primavera, Ch Sao Paulo, Chacara Esperança, Chacara Santo Inacio, Jd Encantado, Jd Esperança, Jd Maria Paula, Jd Monte Alegre, Jd Novo Horizonte, Novo Horizonte, Oasis Paulista, Parque Pouso Alegre, Pedreira, Pouso Alegre, Pq América, Pq Indaia, Recanto Alpino, Recanto das Flores, Recanto M Alegre, Rio Grande da Serra, Santa Tereza, Sto Antonio, Vila Albano, Vila Arnould, Vila Cde Siciliano, Vila Conde, Vila Figueiredo, Vila Lavinia, Vila Lopes, Vila Marcos, Vila Monte Alegre, Vila Niwa, Vila Otta , Vila Rio Grande, VS João, Vila Tsuzuki, Vila Conde, Vila Sao Joao, Vila Albano, Vila Arnoud, Vila Lopes, Vila Sto Antonio

Por isso, é importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.