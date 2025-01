Manutenção emergencial afeta abastecimento em bairros do ABC e da zona sul

A Sabesp está realizando, neste domingo (5), uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento de água na Rua Dr. Amâncio de Carvalho, em São Bernardo do Campo. O reparo da adutora está previsto para ser concluído na madrugada de segunda-feira (6), com o fechamento da vala ao longo do dia.

O abastecimento de água pode ser afetado em bairros de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema e na zona sul de São Paulo (veja a lista ao final). A recuperação do fornecimento será gradual após o término do reparo, com normalização prevista durante a segunda-feira.

A Companhia orienta os moradores a utilizarem a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e capacidade para ao menos 24 horas, conforme determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos a alteração do fornecimento.

Consultas e notificações podem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp (11-3388-8000, mensagem de texto) ou pela Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).

RELAÇÃO DE BAIRROS

SANTO ANDRÉ: Vila Alice, Vila Valparaíso, Vila Floresta, Jardim Bom Pastor, Pinheirinho, Vila Scarpelli, Parque Bandeirantes, Jardim Estela, Jardim Cambuí, Jardim Oriental, Jardim Bela Vista, Jardim Cristiane, Jardim Alvorada, Jardim Jamaica, Vila Eldizia, Paraíso, Vila Gilda, Centro, Vila Assunção, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Linda, Jardim Monções, Vila Apiaí, Vila São João, Jardim Ocara, Jardim Paraíso, Vila Javri, Vila Boa Vista, Vila Dora, Jardim Guilhermina, Parque São Rafael, Jardim Vera Cruz.

DIADEMA: Canhema, Piraporinha, Centro, Casa Grande, Serraria, Taboão, Vila Nogueira, Conceição, Jardim Maria Helena, Vila Santa Antônia, Jardim Bandeirante, Vila Flórida, Vila Esther, Jardim Tijuco, Jardim Paineiras, Vila Santa Eugênia.

SÃO BERNARDO DO CAMPO: Baeta Neves, Vila Tupi, Vila Primavera, Chácara Rialto, Bairro Nova Petrópolis (parte), Vila Santo Agostinho, Vila Netuno, Vila Progresso, Jardim Petroni, Jardim Farina, Vila Feliz, Novo Parque, Parque São Bernardo, Vila Industrial, Conjunto Habitacional São Bernardo do Campo, Sítio dos Vianas, Vila Baeta Neves, Vila Vianas, Vila Fonte Rádio-Ativa, Jardim Trieste, Conjunto Habitacional Nova Baeta Pai Herói, Vila Santa Filomena, Vila Júlio Thomé, Parque São Pedro, Vila Tsukamoto, Vila Branca, Vila Caminho do Mar, Vila Mussolini, Parque dos Meninos, Conjunto Habitacional das Hortênsias, Jardim Paramount, Jardim Hollywood, Jardim Antares, Vila Teresa, Jardim Silvestre, Jardim Copacabana, Vila Jordanópolis, Vila São Leopoldo, Vila Weida, Vila Alvinópolis, Vila Cacilda, Jordanópolis, Vila Danúbio, Jardim Novo Sergipe, Vila Cristiane, Vila São João, Vila Marli, Vila Marlene, Jardim Três Marias, Vila Áurea, Parque Anchieta, Parque São Diogo, Vila Daisy, Taboão, Vila Ruth, Vila Esther, Vila Santa Luzia, Jardim Maravilha, Vila Flórida, Parque dos Eucaliptos, Jardim Borborema, Vila Irene, Vila Odete, Vila Maria Luísa, Pauliceia, Vila Santa Eugênia, Vila Jesuíta, Vila Labor, Vila Leonina, Jardim Colúmbia, Vila Mackenzie, Cidade Gertrudes, Parque Santo Antônio, Vila América.

SÃO PAULO: Jardim Apurá, Jardim Eldorado, Jardim Itapura, Refúgio Santa Teresinha, Jardim São Carlos, Balneário São Francisco, Parque da Primavera, Jardim Rubilene, Parque Santa Amélia, Jardim Piratininga, Vila Cardoso, Vila Portela, Jardim Marisa, Vila Aparecida, Jardim da Pedreira, Pedreira, Parque Doroteia, Praia Leblon, Sete Praias, Eldorado, Jardim Monte Líbano, Jardim Castelo, Sete Praias.