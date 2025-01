Mano Brown apresenta turnê MB10 no Estação Verão Show 2025, em Praia Grande

Mano Brown, uma das vozes mais poderosas da periferia e ícone incontestável da música brasileira, leva aos palcos toda a força de sua trajetória e a paixão que o consagra como líder de uma geração. Com a turnê MB10, o artista emociona os fãs em show com faixas de seu aclamado álbum solo Boogie Naipe, lançado em 2016, e sucessos do Racionais MC’s, principal grupo de rap do país. No próximo dia 11 de janeiro, o cantor se apresenta no Estação Verão Show 2025, em Praia Grande. Os ingressos já estão disponíveis (acesse aqui).

Com direção do próprio artista, a apresentação recebe participações de Ylsão Negredo e Lino Krizz – este último colaborou com o álbum Boogie Naipe, lançado por Brown. A proposta dinâmica do show já vem sendo trabalhada há cerca de três anos, com adaptações às diferentes configurações, o que garante uma experiência única em cada espetáculo..

MB10 é uma fusão vibrante de rap e black music, no qual o artista se reinventa, com energia e charme inconfundível do groove. O nome da turnê faz uma conexão direta com o futebol: “MB” mostra as iniciais de Mano Brown e o “10” faz uma referência ao camisa 10, o jogador de meio campo, criador das jogadas. Tal analogia reforça o papel de Brown como estrategista e um dos líderes do cenário cultural brasileiro, em uma condução da cena musical com sabedoria, inovação e uma visão à frente de seu tempo. Mano Brown tem mais de 30 anos de carreira e é um dos maiores ícones da música brasileira, transcendendo o rap para se tornar uma figura central na história da cultura de nosso país.

Ele tem outras datas confirmadas do MB10 no Festival Melhor Dia em São Paulo em 22 de março e no Arvo Festival, em Florianópolis, no dia 03 de maio.

SERVIÇO

Mano Brown @Estação Verão Show 2025

Data: 11 de janeiro de 2025 (sábado)

Horário: 19h00

Local: Kartódromo Municipal de Praia Grande – Rua José Bonifácio, s/n – Sítio do Campo – Praia Grande/São Paulo

Valores:

Pista: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada) | R$ 30,00 (entrada social)

Pista Premium: R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia-entrada) | R$ 130,00 (entrada social)

Área VIP: R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia-entrada) | R$ 220,00 (entrada social)

Frontstage: R$ 660,00 (inteira) | R$ 330,00 (meia-entrada) | R$ 340,00 (entrada social)

Backstage do Barão: R$ 1.000,00 (inteira) | R$ 510,00 (entrada social)

Camarote Imperial: R$ 3.000,00 (lote único)

Ingressos: https://www.guicheweb.com.br/estacao-verao-show-2025_37164

Ouça Boogie Naipe aqui