Mané Garrincha recebe Torneio de Jogos de Damas no domingo

O Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, recebe no domingo, 16 de junho, das 9h às 17h, o 6º Torneio de Jogos de Damas Rei Tomaz. A competição é resultado de parceria entre o organizador, Reinaldo Tomaz, e a Prefeitura de Diadema, que cede o local para a realização da competição, além de disponibilizar as mesas. O Torneio tem o apoio da Liga Brasileira de Damas.

A previsão é que participem da competição cerca de 100 jogadores, inclusive expoentes do esporte, como Lucas Massola, campeão brasileiro e “pessoa a ser batida”, de acordo com Reinaldo Tomaz.

O evento esportivo, que é anual, será disputado utilizando o chamado Sistema Suíço, em que os jogadores jogam todos ao mesmo tempo um número determinado de rodadas, explica Reinaldo. “Nosso torneio terá sete rodadas em sequência. Nesse sistema, quem ganha joga, na rodada seguinte, com quem ganha; quem empata com quem empata; e quem perde com quem perde. Isso se repete até a última rodada e quem somar mais pontos é o campeão”, afirma.

Antes do início dos jogos será necessário fazer a inscrição, que é gratuita, e inserir o nome no sistema computadorizado que fará os emparceiramentos, ou seja, as duplas de jogadores em cada rodada. Podem participar jogadores a partir dos sete anos.

Para garantir uma disputa justa, um critério usado para compor as duplas é a série a que pertence o jogador: a série D, de iniciantes, tem rating (‘avaliação’, em inglês) abaixo de 1.900; a série C, tem rating entre 1.900 a 2.001; a série B, tem rating de 2.001 a 2.200; e a série A, com os jogadores mais experientes, tem rating acima de 2.200.

Reinaldo Tomaz, figura conhecida entre os apreciadores do esporte, é um entusiasta tardio do jogo de damas: hoje com 61 anos, começou a se interessar de forma mais séria pelo jogo aos 40. Além de organizar o Torneio, ele disputa competições e chegou a ganhar algumas dentro da sua série, a C. Ele, inclusive, produz tabuleiros e peças de damas.

“Decidi criar o Torneio para divulgar o jogo de damas e já estou quase vinte anos fazendo esse trabalho. Damas é um jogo maravilhoso, deixa a memória sempre ativa, mexe muito com a parte cognitiva, foco, concentração, muda a forma como a gente vê as coisas”, explica Tomaz, entusiasmado.

