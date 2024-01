Mais de 900 crianças participaram de ações ambientais do PEPTA em Ribeirão Pires

O Programa Municipal de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental de Ribeirão Pires (PEPTA) está celebrando resultados notáveis. Lançado em 2023, a iniciativa alcançou um marco significativo ao atender 928 alunos em ações dedicadas à Educação Ambiental em escolas municipais, estaduais e particulares.

As atividades oferecidas abrangem diversas faixas etárias, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental – Anos Finais (9º ano), com temas como “Conhecendo a Mata Atlântica”, “O Incrível Mundo dos Insetos”, “Circuito das Abelhas Nativas: Projeto Abelhas da Mata” e “Resíduos Sólidos: A Importância de Trabalhar os R’s”.

O objetivo principal dessas atividades é destacar a importância do meio ambiente, visando educar as crianças sobre a necessidade de preservação e sustentabilidade. O programa visa despertar a consciência ambiental desde cedo, promovendo a compreensão da interdependência entre a natureza e a sociedade.

Ao longo do primeiro ano de operação, o PEPTA foi bem recebido pelas escolas participantes, registrando resultados notáveis e consolidando-se como um catalisador eficaz para a sensibilização ambiental. Através de suas atividades educacionais interativas, o programa busca moldar uma geração consciente e engajada na preservação do meio ambiente.

Escolas municipais, estaduais e particulares são incentivadas a solicitar a participação no PEPTA e a integrar essas valiosas iniciativas educacionais em suas instituições. Para mais informações e para solicitar a participação, entre em contato com o Departamento de Gestão Ambiental através do telefone 4824-4197.