Mais de 6 mil fiéis celebram Sexta-feira Santa em Ribeirão Pires

A Sexta-feira Santa (29) em Ribeirão Pires foi marcada pela manifestação da fé popular. Mais de seis mil pessoas participaram da programação promovida pela comunidade católica da cidade, com apoio da Diocese de Santo André, e pelo Conselho dos Pastores do Município.

As paróquias de Ribeirão Pires realizaram Procissão Regional, com saída da Praça Central da Vila do Doce e destino ao Mirante São José, que teve modernização recentemente entregue pela Prefeitura.

Na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, região central, milhares de fiéis prestigiaram as atividades da 18ª Paixão de Cristo da cidade. Grupos das igrejas locais subiram ao palco. Os destaques foram a apresentação de Jefferson & Suellen e a encenação da Paixão de Cristo, com a renomada companhia teatral Jeová Nissi.

Desde cedo, fiéis e turistas começaram a chegar à cidade para participar da celebração. Entre eles, Lenita da Silva Cavalari, de Santo André, que estava visitando a Estância Turística pela primeira vez para acompanhar seu filho. “Acompanhar meu filho nesta celebração é uma experiência única. Estou encantada com a cidade e com todo o evento abençoado”, compartilhou Lenita.

Além da programação cultural, o evento da Paixão de Cristo também ofereceu ampla variedade de artigos religiosos e cardápio gastronômico, com barracas repletas de iguarias locais e pratos tradicionais da culinária brasileira.

Divulgação/PMETRP

Flavia Tomasi, moradora de Ribeirão Pires, trouxe seu cônjuge, Luiz Brandão, para acompanhar a celebração. Para eles, a encenação da Paixão de Cristo foi o ponto alto da noite. “É maravilhoso ver a comunidade reunida para celebrar nossa fé. A encenação foi emocionante e superou todas as nossas expectativas”, expressou Flavia, destacando a importância do evento para fortalecer os laços comunitários e espirituais.

Os eventos desta Sexta-feira Santa contaram com o apoio cultural da Prefeitura, dentro das ações de fortalecimento do Circuito Religioso, que valoriza tradições e promove potenciais da Estância ribeirão-pirense.