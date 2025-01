Mais de 371 mil candidatos aptos para bolsas no programa Pé-de-Meia Licenciaturas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 revelou que um total de 371.560 candidatos obteve nota igual ou superior a 650 pontos, tornando-se aptos a se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas. Essa iniciativa, que oferece apoio financeiro, tem como objetivo promover a inclusão e a conclusão de cursos de licenciatura por estudantes com desempenho destacado no exame.

O ministro da Educação, Camilo Santana, enfatizou a intenção do governo em apoiar os alunos com potencial para se tornarem professores. “Queremos proporcionar condições para que esses estudantes ingressem nas licenciaturas oferecidas em nossas universidades. Serão disponibilizadas mais de 12 mil bolsas que serão válidas já para o Sisu”, afirmou Santana. Ele destacou ainda que eventuais bolsas não preenchidas serão redirecionadas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e, posteriormente, ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A partir de 2025, o Governo Federal, através do Ministério da Educação (MEC), disponibilizará as 12 mil bolsas do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, com inscrições iniciando na próxima sexta-feira (17) e se estendendo até o dia 21 de janeiro. O Sisu deste ano contará com uma oferta abrangente de 68 mil cursos de licenciatura.

O Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte da estratégia Mais Professores para o Brasil, um programa lançado recentemente que visa valorizar e qualificar os docentes da educação básica, além de incentivar a formação de novos educadores no país.

Os beneficiários do programa receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050 durante o período regular do curso. Deste montante, R$ 700 estarão disponíveis para saque imediato, enquanto R$ 350 serão depositados em uma poupança acessível somente após o professor recém-formado ingressar na rede pública de ensino dentro de um prazo máximo de cinco anos após a conclusão do curso. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é a responsável pela gestão dessas bolsas.

Para se qualificar à bolsa, os candidatos devem ter atingido a nota mínima estabelecida no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

O ministro Camilo Santana reiterou a importância do programa, destacando sua função como incentivo tanto para o ingresso quanto para a permanência dos alunos nas licenciaturas. “Estamos comprometidos em efetuar o pagamento da primeira parcela já em abril”, acrescentou.

Os dados indicam que mais de 1 milhão de participantes do Enem 2024 estão acima da nota de corte anterior (569,62 pontos), possibilitando acesso a mais de 840 graduações via Sisu. A primeira nota de corte desta edição será divulgada no segundo dia das inscrições.

As inscrições para o Sisu já estão abertas e os candidatos podem pleitear vagas gratuitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Além disso, há opções para tentar uma bolsa pelo Prouni ou acessar financiamento pelo Fies.

Importante ressaltar que estudantes oriundos de escolas públicas têm direito à Lei de Cotas, assegurando que pelo menos 50% das vagas em instituições públicas sejam reservadas para aqueles que completaram o ensino médio nessa modalidade.