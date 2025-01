Inscrições para o Sisu 2025 estão abertas

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2025 está oficialmente aberto, com início em 17 de janeiro e término às 23h59 do dia 21 de janeiro. Este ano, serão disponibilizadas 261.779 vagas em 6.851 cursos de graduação, abrangendo 124 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.

Os candidatos que desejam participar devem se inscrever através do portal Acesso Único, sendo necessário que tenham realizado a edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota superior a zero na redação.

No entanto, a inscrição não garante a obtenção da vaga, e por isso, é crucial que os candidatos estejam cientes de algumas estratégias que podem aumentar suas chances no processo seletivo.

1. Entenda a dinâmica do sisu

Os participantes terão um total de cinco dias para selecionar até dois cursos em instituições públicas localizadas em 26 estados brasileiros. É importante ressaltar que Rondônia não disponibilizará vagas via Sisu. Após a seleção inicial dos cursos, os candidatos poderão acompanhar suas classificações no sistema, o que é essencial para avaliar suas chances de aprovação.

Os candidatos têm liberdade para alterar suas opções de curso até o prazo final mencionado. Assim, as escolhas válidas são aquelas registradas no sistema até o encerramento das inscrições.

2. Atenção às notas de corte

Um dos pontos críticos durante o processo seletivo é a monitorização das notas de corte, que definem a pontuação mínima necessária para garantir uma vaga em cada curso. Essas notas são atualizadas diariamente até o último dia do período de inscrições.

Por exemplo, se um curso exige uma média de 759,7 no Enem para os primeiros candidatos e ao longo dos dias essa média aumenta devido ao desempenho dos inscritos, quem quiser garantir uma vaga deverá superar essa nova nota de corte.

Além disso, é importante estar ciente de que as notas podem tanto aumentar quanto diminuir dependendo da movimentação dos candidatos nas opções de cursos.

3. Mude suas opções sempre que necessário

Durante o período de inscrição, os candidatos devem aproveitar a possibilidade de mudar suas preferências quantas vezes julgarem necessário. Segundo Madson Molina, coordenador do Curso Anglo, é fundamental acompanhar a colocação em cada curso escolhido.

“Se ao final do período ele estiver muito distante da nota necessária, pode ser vantajoso reavaliar as opções“, alerta Molina. Portanto, selecionar as duas principais opções desde o início e estar disposto a ajustar as escolhas é uma estratégia recomendada.

4. Conheça os pesos diferentes das notas do Enem

Cada instituição e curso pode atribuir pesos distintos às notas do Enem, sendo este um fator determinante na classificação final do candidato. Por exemplo, uma universidade pode valorizar mais as notas nas ciências da natureza enquanto outra pode priorizar as linguagens.

Molina aconselha que os candidatos verifiquem quais instituições valorizam as áreas onde se destacaram no exame.

5. Avalie riscos oportunidades

A última dica é analisar bem as opções: um candidato que coloca duas escolhas mas tem um desempenho melhor na segunda pode acabar perdendo a chance de concorrer às vagas remanescentes da primeira opção se não for selecionado.

A estratégia alternativa seria deixar uma opção em branco e assim ter chance na lista de espera da primeira escolha. Essa abordagem deve ser avaliada cuidadosamente pelo candidato.

Acompanhando essas dicas e estratégias durante o processo de inscrição no Sisu 2025, os estudantes podem maximizar suas chances de sucesso na busca por uma vaga nas universidades brasileiras.