Mais de 200 apoiadores da Chapa 1 reforçam apoio à reeleição da OAB Santo André

A Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte, encabeçada por Leonardo Dominiqueli Pereira, – candidato à reeleição da 38ª Subseção da OAB Santo André para o mandato 2025/2027 -, vem ampliando a legião de apoiadores para dar continuidade ao trabalho realizado na atual gestão com bons resultados. Apenas em um único evento, compareceram mais de 200 advogados e advogadas endossando a campanha.

Diversas ações marcam a adesão de advogados e advogadas. Na noite de sexta-feira (25) apoiadores se reuniram para difundir ainda mais as propostas da Chapa 1 durante encontro na sede do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). Na oportunidade, os presentes manifestaram apoio para fortalecer a representatividade da classe.

Leonardo Dominiqueli Pereira disse que os eventos vêm mostrando expressiva participação. “E, mais uma vez, de casa cheia, recebemos a declaração de diversos advogados e advogadas. O objetivo é alinhar as propostas e dar continuidade à gestão participativa, como vem sendo feito até agora. Prosseguir com uma gestão compartilhada, com uma OAB eficiente, mais forte, mais acolhedora e união da advocacia”, disse Leonardo Dominiqueli Pereira.

A Chapa 1 tem como integrante e candidata a vice-presidente, Mirian Bazote. “Queremos uma gestão construída com a participação ativa de advogados e advogadas, garantindo que as vozes sejam ouvidas e as ideias acolhidas. Juntos continuaremos a fortalecer a OAB”, afirmou Mirian Bazote.

Entre outras propostas para o próximo mandato estão treinamento de colaboradores da subseção, fortalecimento de cursos da ESA (Escola Superior de Advocacia); projeto OAB Acelera e prerrogativas de descentralização.

De acordo com Leonardo Dominiqueli Pereira a continuidade significa entregar mais e apresentar novas propostas à advocacia.

“Sem medo de errar, somos uma das gestões mais atuantes. Conseguimos manter a nossa base unida, agregar e somar com três novos diretores que vieram ao time junto comigo e a Mirian Bazote. Portanto, vamos melhorar ainda mais o que já está muito bom”, reforça.

Votação – As eleições da OAB serão realizadas dia 21 de novembro, das 8h às 17h, de forma on-line, pela primeira vez na história da instituição. A votação será por meio da plataforma WebVoto. Até então, os advogados precisavam recorrer às urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral.

A Chapa 1 – Advocacia mais unida, advocacia forte é composta por seis integrantes, Leonardo Dominiqueli Pereira, presidente; Mirian Bazote, vice-presidente; Reinaldo Gonçales, tesoureiro; Denize Tonelotto, secretária geral e Geraldo Cunha, secretário adjunto.