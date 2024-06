Mais de 17 mil peças e muita solidariedade na 12ª Campanha do Agasalho da ACIGABC e Big Riso

“O resultado deste ano foi um verdadeiro show de solidariedade, alegria e engajamento dos voluntários, condomínios, empresas e todos os participantes. Tivemos mais um recorde de doações, com 17.854 peças. Agradecemos de coração por tanto carinho”, ressaltaram os coordenadores da campanha: Roberta Bigucci, fundadora do Big Riso, e Milton Bigucci Junior, presidente do Conselho da ACIGABC, ambos também diretores da MBigucci.

Este ano além de beneficiar as crianças e adolescentes acolhidos pelo Lar Pequeno Leão, em São Bernardo do Campo, parte das doações será destinada às vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. “As doações estão sendo separadas de acordo com a maior necessidade de cada local, além de roupas recebemos itens de higiene e limpeza”, explicou Roberta. Localizado no B. Assunção, em São Bernardo do Campo, o Lar Pequeno Leão há 43 anos acolhe desde bebês recém-nascidos até jovens de 17 anos em situação de vulnerabilidade social.

A 12ª edição da campanha, que teve início no mês de maio, finalizou no dia 9 de junho com uma animada carreata pelas ruas do Centro de São Bernardo do Campo para recolher as doações. No total foram cerca de 70 condomínios, casas e estabelecimentos comerciais participantes. Teve até chuva de roupas pelas janelas.

A moradora do condomínio América Central, em São Bernardo, Magali Fernandes, também correu para fazer sua doação: “é importante dividir o que temos com quem precisa. Fico feliz em doar para quem destina tão bem as doações, como vocês!”, disse. Participantes desde a primeira edição da Campanha, as irmãs Lucília e Sueli Ampoeiro, sempre fazem muitas doações: “vendo vocês com tanta energia boa, pensamos que graças a Deus ainda temos esperança de um mundo melhor”, destacaram as irmãs.

O percurso pelas ruas teve também momentos emocionantes, de amor e gentileza, como o do chef Franco, da Cantina Zampano, que, além das doações, fez um banquete na calçada, servindo pizzas quentinhas, bolo de limão e refrigerante para os voluntários: “Amo essas ações que vocês fazem!”

Apoiadores: Corpo de Bombeiros (8º GB – SBC), Polícia Militar (6º BPM/MP3 – SBC), ENEL, Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, empresas Rodomarca, ABC Promo, Avant Signs, Giga Som e Cantina Zampano. A Campanha do Agasalho é patrocinada por diversas empresas associadas à ACIGABC, entre elas: Acamargo, Aluprime, América Realty, Atipass, Atlas Schindler, Basilar, Ciasul, Eccobraz, Ellofer, Engestrauss, Guaíra, HeliceBras, iAnseé, Jacy, Jet, Linus, Martinez & Fernandes, Maximo Aldana, MBigucci, MGTEC, Motiró, Movimobi, Murador, Nambei, Nazaré, Neon, Novemp, Patriani, Pedro Mariano, Perfil Líder, Pompeu Engenharia, Sicredi, Suporte Engenharia, TR9, Verde Brasil, WP Criativa.

Vítimas do Rio Grande do Sul – Este ano a campanha também mobilizou os colaboradores da MBigucci na arrecadação de produtos de higiene, limpeza, água e mantimentos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. “Por sugestão dos próprios colaboradores, criamos uma gincana motivadora com equipes por cores na empresa. O resultado foi sensacional, já enviamos 7.390 itens aos moradores da cidade de Guaíba (RS)”, explicou Roberta Bigucci. O transporte foi realizado com a parceria voluntária da empresa Prestex Logística Emergencial.