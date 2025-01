Luz Ribeiro apresenta show Poeta Esquema Novo no Sesc Belenzinho

A cantora Luz Ribeiro apresenta Samba Esquema Novo no Sesc Belenzinho nos dias 23 de janeiro, quinta-feira, às 20h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18

(Credencial Sesc).

Inspirada no disco Samba Esquema Novo de Jorge Ben Jor, a artista revisita seus textos e convida Felipe Parra para a composição de melodias. Numa ode à própria palavra, Luz Ribeiro recompõe e reinventa sua arte e suas possibilidades como artista.

O show Poeta Esquema Novo nasce a partir do EP de mesmo nome lançado em 2024 por Luz Ribeiro. Ela, que há quase 15 anos constrói uma carreira dentro do movimento literário nacional, se vê agora experimentando a música e todas as suas possibilidades. Artista da palavra, acompanhada de sonoridades que flertam com o Soul Music Brasileiro, hip hop, samba e spoke word. Luz Ribeiro e banda trazem ao público um show instrumental e liricamente muito rico, e convidam para dividir o palco a cantora Bia Ferreira e a poeta Ryane Leão.

Luz Ribeiro em tempos de redes sociais, Luz Ribeiro prefere pousar em redes de balanços e afetos, Luz tem alguns seguidores, mas Luz sonha em ter sempre com quem seguir. Integra o grupo de pesquisa e teatro Coletivo Legítima Defesa, escreve desde que fora alfabetizada e nem por isso se acha poeta, sonha com o dia que será poesia. Campeã do Slam Flup Nacional (2015), campeã do Slam Br (2016), semifinalista da Coupe Du Monde de Slam de Poésie (FRA – 2017), Todo Mundo Slam (2020) e campeã do Slam Br Especial (2021).

Autora dos livros: Eterno Contínuo (2013), Espanca Estanca (2017), Novembro Pequeno Manual de Como Fazer Suturas (2020) e SONHOS E ESPERANÇAS (2022). Fez parte do time #leituras rápidas da amazon/ kindle (2021/ 2022) com as séries de e-books Diário de Memórias e Linhas D’água. Cursou dramaturgia na SP Escola de Teatro, ganhou o prêmio Solano Trindade de Dramaturgia (2023) e está finalista no concurso lusófono Dramaturgia Feminina (POR).

Serviço

Show: Luz Ribeiro Poeta Esquema Novo

Dia 23 de janeiro dezembro.

Quinta, às 20h.

Ingressos: R$ 60,00 (inteira); R$ 30,00 (meia-entrada); R$ 18,00 (Credencial Plena).

Vendas no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Local: Comedoria (650 lugares). Duração: 60 min. Classificação: A partir de 14 anos.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metro Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

