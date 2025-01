Lou Garcia faz show no Sesc Belenzinho

No dia 26 de janeiro, domingo, o Sesc Belenzinho apresenta show com o cantora Lou Garcia que acontece no Teatro, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Lou Garcia traz para o seu show o pop-indie nacional e os sucessos da internet como a música autoral Não Fosse Tão Tarde, a música viralizou e se tornou um verdadeiro fenômeno na internet. A cantora e compositora em parceria com o DJ Luan Gomes, disponibilizou a versão MTG do hit Não Fosse Tão Tarde, levando a música para uma projeção ainda maior.

Atualmente a cantora tem 3 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming, e lançou recentemente Não nasci, Estreei, solidificando sua posição como uma das estrelas em ascensão na cena musical.

A cantora baiana foi inspirada por seu tio, e se interessou pela composição ainda na adolescência e participou de apresentações artísticas no colégio, mas foi com sua participação no The Voice Kids, que a artista ganhou uma projeção nacional. Em 2022, assinou com a Universal Music e passou a integrar o casting da GTS Talent.

Em 2023, Lou trouxe frescor à cena pop indie ao lançar o seu álbum de estreia, KARUMA, uma referência japonesa ao conceito de “carma”. O projeto foi produzido por Gustavo Schirmer — responsável por trabalhos de Terno Rei e Jovem Dionísio — e apresentou faixas como incendiou e ainda te busco, impactando o mercado.

Serviço

Show: Lou Garcia

Dia 26 de janeiro. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada), R$ 18,00 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)