Lula ao entregar 789 ambulâncias do Samu: orgulho de contribuir para salvar vidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira, 14 de março, da entrega de 789 novas ambulâncias do Samu durante evento em Sorocaba (SP). Trata-se do maior repasse de ambulâncias da atual gestão, que tem o compromisso de renovar toda a frota e aumentar a cobertura para mais de 90% da população até o fim de 2026.

“Essa ambulância é para tratar de todo o povo brasileiro, independentemente de origem financeira, social, religiosa, futebolística, de tudo. Se o cidadão tiver qualquer problema de saúde, pode chamar o 192. Até o fim do ano que vem, vamos colocar mais 2 mil ambulâncias na rua. E eu posso olhar na cara de vocês e dizer: ‘Tenho orgulho de ter contribuído para salvar vidas nesse país e é por isso que estou aqui’”, declarou Lula.

RENOVAÇÃO — Os 789 veículos vão chegar a 559 municípios de 21 estados, com investimento total de R$ 243,5 milhões por meio do Novo PAC. Entre os veículos, 703 são para renovação da frota de 501 cidades em 13 estados. Cada um custou R$ 289 mil, totalizando R$ 203,1 milhões. Outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA), conhecidas como UTIs Móveis, são para expansão do Samu 192 em 72 cidades de 17 estados. Cada uma teve investimento de R$ 469,8 mil, em um total de R$ 40,4 milhões.

SALVAR VIDAS – “Quando resolvi criar o Samu era porque a gente queria evitar que aumentasse o número de mortes e a gente queria diminuir o tempo entre o acidente e a pessoa ser socorrida. É por isso que estamos aprimorando a compra de ambulâncias, modernizando, sofisticando, porque nascemos na política para salvar vidas e é isso que estamos anunciado”, afirmou o presidente Lula.

EXPANSÃO — De janeiro de 2023 a fevereiro de 2025, o Governo Federal garantiu, antes da entrega desta sexta, 1.277 novas ambulâncias para todos os estados. Com as 789 desta sexta, o total sobe para 2.066. Outras 2.339 estão previstas até o fim de 2026.

DESDE 2004 – “O Estado brasileiro não tinha ambulâncias antes de eu chegar à Presidência. Se alguém ficasse doente, ou o estado ou a cidade tinha uma ambulância ou, muitas vezes, era um vereador que tinha mais dinheiro, que tinha um carro para levar a pessoa de um hospital para outro, porque o Estado não cuidava disso”, lembrou Lula, que oficializou o programa em 2004, em seu primeiro mandato.

NOVO PAC— O Novo PAC está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país, como é o caso do Samu 192. Durante o discurso, Lula ressaltou o crescimento da economia do país, impulsionado pela indústria, além da retomada de obras que estavam paradas. “O PAC está em execução e é por isso que estamos com a economia crescendo acima de 3% em 2023 e 2024. Cresce por causa de um programa de muita engenhosidade, que é a Nova Indústria Brasil. É um trabalho extraordinário, que fez a indústria brasileira crescer mais de 3% pela primeira vez em muitos anos”, afirmou Lula.

CONTEXTO – O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, frisou as decisões recentes do Governo Federal para melhorar a vida da população brasileira, como reduzir a zero as tarifas do imposto de importação de 11 alimentos. Ele destacou também o crescimento do emprego, estimulado pela iniciativa Nova Indústria Brasil (NIB). “A indústria cresceu, no ano passado, acima até do PIB, com 3,8%, a indústria de manufatura. A indústria de veículos cresceu mais de 10%. Aliás, a Flash Engenharia começou a exportar ambulâncias para outros países da América Latina”, lembrou o vice-presidente, numa referência à empresa de adaptação de veículos especiais em Sorocaba (SP).

NÃO É SÓ CARRO — Alckmin enfatizou a importância das ambulâncias e seu papel crucial no salvamento de vidas. “O mais importante é celebrarmos a vida. As ambulância vêm desde a antiguidade. Hoje, as ambulâncias são modernas, seguras, rápidas, e tem a chamada “hora de ouro”: os primeiros 60 minutos salvam vidas. O SAMU não é só ambulância. É moto para chegar mais rápido, é helicóptero, é lancha para atender ribeirinhos ou ilhas”, listou.

COBERTURA – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a entrega vai atender 20,4 milhões de pessoas. Dessas, cerca de 1,7 milhão estavam sem cobertura. “É o maior investimento em ambulâncias da história do SAMU. Mais de 500 municípios vão receber as ambulâncias desta entrega. Isso vai melhorar o atendimento a 20 milhões de brasileiros e brasileiras, que vão ter o SAMU chegando mais rápido, com mais condições para atuação dos médicos e dos enfermeiros”, enfatizou o ministro.

COMPROMISSO – Além disso, o titular da Saúde reforçou o compromisso do governo de levar o SAMU a todos os cantos do país até o fim de 2026. Com a entrega desta sexta, a cobertura populacional sobe para 89,40%. “Cada canto desse país vai poder chamar o 192 e o SAMU vai chegar para atender e cuidar das pessoas”, declarou. O Ministério da Saúde prevê a entrega de outras 394 ambulâncias nos próximos meses: 156 para Brasília ainda este mês; 45 em Sete Lagoas (MG), em abril; e 193 em Lauro de Freitas (BA), em maio.

PAC SELEÇÕES — Padilha também destacou que o Governo Federal já abriu as inscrições, por meio do PAC Seleções, para a distribuição de mais 1,5 mil veículos. “Quero pedir a cada prefeito, prefeita, secretário que está nos acompanhando, para até o dia 31 de março fazer o pedido, falar da importância e necessidade dessa ambulância”.