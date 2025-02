Lula sinaliza mudança no Ministério da Saúde e escolhe Padilha como substituto de Nísia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou a aliados sua intenção de promover mudanças significativas em sua equipe ministerial, especialmente no Ministério da Saúde. Alexandre Padilha, atual titular da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), está cotado para substituir Nísia Trindade à frente da pasta da saúde.

Lula comunicou a políticos e interlocutores do setor de saúde sobre sua decisão de substituir Nísia. Nas conversas realizadas ao longo da última semana, o presidente expressou seu desejo de nomear Padilha, apesar de nutrir uma preferência inicial pelo ex-ministro Arthur Chioro.

Durante as discussões sobre a sucessão de Nísia, Lula destacou a importância de um perfil político forte para o novo ministro, característica que Padilha possui. Um ponto adicional favorável à indicação de Padilha é a bem-sucedida gestão de Chioro à frente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o que torna a manutenção dele nesse cargo uma escolha estratégica.

Nos diálogos realizados neste final de semana, Lula reiterou seu apoio à escolha de Padilha. O ex-ministro demonstrou disposição em permanecer no governo até o final de 2026, abrindo mão de sua candidatura à Câmara dos Deputados.

Entretanto, aliados do presidente adotam uma postura cautelosa em relação à confirmação de uma reforma ministerial, cientes de que mudanças de opinião por parte do presidente não são incomuns durante esse processo.

Lula está agendado para se reunir na próxima terça-feira (25) com Nísia para comunicar sua decisão, iniciando assim a reforma ministerial conhecida como “cozinha” do governo. Uma segunda fase dessa reforma está prevista para ocorrer após o Carnaval.

Com a saída de Padilha, o presidente terá a tarefa de escolher um novo responsável pela SRI. Entre os nomes considerados estão José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, além dos ministros Silvio Costa Filho (Republicanos), responsável pelos Portos e Aeroportos, e Alexandre Silveira (PSD), que atua em Minas e Energia.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, também foi cogitado para a função; no entanto, ele teria indicado que a maior fonte de tensão política reside na Câmara. Diante desse cenário, líderes do centrão sugerem Isnaldo Bulhões (MDB-AL) para ocupar o ministério.

Além disso, Lula manifestou apreço pela ideia de nomear Gleisi Hoffmann (PR), atual presidente do PT, para o cargo na SRI como uma demonstração de sua habilidade política. No entanto, essa opção tem sido desaconselhada devido às dificuldades que ela enfrenta em dialogar com parlamentares da oposição após seu mandato à frente do partido. Recentemente, em visita ao Rio de Janeiro, Lula elogiou as capacidades articulatórias de Gleisi e é esperado que ela assuma a Secretaria-Geral da Presidência.