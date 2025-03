Governo Federal entrega 789 novas ambulâncias do Samu para 559 cidades

No dia 14 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva presidirá uma cerimônia em Sorocaba, São Paulo, para a entrega da maior quantidade de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) durante sua administração. O evento está programado para começar às 11h e ocorrerá na unidade responsável pela adaptação de veículos especiais.

A iniciativa representa um investimento significativo de R$ 243,5 milhões, através do Novo PAC, com a meta ambiciosa de renovar toda a frota do Samu até o final de 2026 e garantir acesso universal ao serviço. Ao todo, 789 ambulâncias serão entregues, beneficiando 559 municípios em 21 estados brasileiros.

Dentre os veículos a serem entregues, 703 são destinados à renovação da frota em 501 cidades de 13 estados, com cada ambulância custando R$ 289 mil, totalizando R$ 203,1 milhões. Além disso, 86 Unidades de Suporte Avançado (USA) serão distribuídas para a expansão do Samu em 72 cidades de 17 estados. Cada uma dessas unidades teve um investimento de R$ 469,8 mil, somando R$ 40,4 milhões. Essa expansão permitirá atender aproximadamente 20,4 milhões de pessoas que antes não contavam com cobertura adequada, elevando a cobertura populacional do Samu para 89,40%.

O Novo PAC está desempenhando um papel crucial na universalização dos serviços essenciais na saúde pública no Brasil. Durante os quatro anos da gestão atual, a cobertura do Samu deve aumentar de 87% para mais de 90%, superando uma fase anterior em que a expansão estava estagnada; entre 2019 e 2022 foram entregues apenas 366 novas unidades.

Desde janeiro de 2023 até fevereiro de 2025, o Governo Federal já assegurou a aquisição de 1.277 novas ambulâncias para todos os estados e prevê que até o final de 2025 serão entregues um total de 1.300 veículos, além de outros 2.339 até o final de 2026. Esse esforço é parte da estratégia para revitalizar o Sistema Único de Saúde (SUS). A compra dos veículos programada para os anos seguintes marca um investimento histórico no Samu, totalizando mais de R$ 634,9 milhões.

A meta estabelecida pelo governo é que até 2025 nenhum veículo do SUS tenha mais de cinco anos de uso; atualmente, muitos veículos operacionais têm até quinze anos. Além disso, os repasses destinados ao custeio do Samu foram aumentados em 30%, elevando o total disponível para R$ 1,7 bilhão e aliviando a pressão financeira sobre os municípios que não recebiam reajustes desde 2013.

As ambulâncias do Samu são classificadas em duas categorias: Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA). As USB são compostas por um condutor socorrista e um técnico ou auxiliar de enfermagem e estão equipadas para atender casos menos complexos. Já as USAs incluem profissionais como enfermeiros e médicos e são equipadas com tecnologia semelhante à das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), prontas para intervenções médicas urgentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é uma parte vital da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. Com atendimento gratuito disponível pelo número 192 e funcionando continuamente, o Samu é essencial na organização dos serviços emergenciais no país.

Gestores estaduais e municipais já podem inscrever-se para solicitar a ampliação ou renovação da frota do Samu através da edição do PAC Seleções da Saúde para o ano de 2025, que estará aberta até o dia 31 de março. Nesta fase inicial serão disponibilizadas cerca de 1.500 ambulâncias. O Ministério da Saúde também prevê entregar outras 394 ambulâncias nos próximos meses, incluindo unidades destinadas a Brasília e outros municípios.