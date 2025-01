Luiz Filippe Campos Soares é 1º lugar em medicina na USP no Provão Paulista

“Passei a noite sem dormir. O Provão Paulista era a minha última esperança”. Foi assim que Luiz Filippe Campos Soares, de 17 anos de idade, resumiu a sua espera pelo resultado do Provão Paulista Seriado 2024 e a madrugada do dia 19 de janeiro para o dia 20, data da divulgação do resultado da avaliação que dá acesso direto às universidades e faculdades públicas do estado de São Paulo. Valeu a pena: o estudante é o primeiro colocado em medicina na USP São Paulo e o segundo colocado entre todos os aprovados na primeira chamada do Provão Paulista.

Suas aulas rumo à formação como médico pela melhor faculdade da América Latina começam neste primeiro semestre de 2025. Entre oito opções disponíveis para escolha de cada estudante no Provão Paulista, Luiz Filippe foi aprovado em sua primeira e principal escolha. “Medicina era minha única opção, é o curso que escolhi desde o início do Ensino Médio. Registrei como escolha apenas medicina na USP, Unesp e Unicamp e justamente fui aprovado para a USP. Não quis escolher outras opções mesmo tendo oito possibilidades porque não queria tirar o espaço que pode ser ocupado por outros estudantes da rede pública. Meu foco era a medicina”, conta Luiz Filippe.

Luiz Filippe sabia que tinha boas notas e chances da aprovação no Provão porque comparou seu desempenho com as aprovações de 2023, mas esperou até a divulgação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para confirmar a sua vaga na USP oficialmente, o que aconteceu quando estava no carro com seu pai, Marcelo. “Chorei demais, meu pai gravou mesmo estando no carro. O triste é que temos alguns palavrões gravados em meio ao choro”, ri o adolescente.

O vídeo chegou até o governador Tarcísio de Freitas, que ligou para Luiz Filippe e também para a aluna Flávia Silva Pontes, moradora da cidade de Cajuru, no interior do estado, e aprovada em medicina na USP Ribeirão Preto. Para registrar e guardar o momento, Luiz Filippe pediu autorização ao governador para capturar a tela durante a conversa.

Morador de Taboão da Serra, Luiz Filippe mora atualmente com o pai, Marcelo, e com o irmão mais novo, o Enzo. Ele mantém contato com a mãe e está sempre com ela. O futuro médico diz que, sem o Provão Paulista, seria necessário continuar como bolsista no cursinho até que fosse possível a aprovação em uma universidade pública. “Minha família não teria condições de arcar com uma faculdade de medicina particular, mesmo com bolsa”.

O aluno, que tem em sua trajetória uma medalha de prata na Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Professor Francisco Vicente Lopes Gonçalves, também em Taboão da Serra.

Matrículas

Os 7.652 estudantes aprovados na primeira chamada do Provão Paulista Seriado devem fazer suas matrículas no curso superior na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs imediatamente.

Cada uma das instituições de ensino superior têm o seu próprio cronograma de pré-matrícula e matrícula e todos os detalhes podem ser conferidos no portal do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. Na Unicamp,por exemplo, as matrículas da primeira chamada devem ser feitas até as 17h desta quarta-feira (22). A lista de aprovados foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na segunda-feira e está disponível no mesmo endereço.

O coordenador de avaliações da Secretaria, Carlos Eduardo Lavor, aconselha os estudantes a estarem atentos aos prazos de cada instituição e para não deixarem o envio de documentos para a última hora. “Estejam atentos às datas de pré-matrícula e matrícula na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs, que são diferentes, assim como os horários. Lembrando que, se você não efetivar a sua matrícula dentro desse prazo, perde a vaga, que é disponibilizada para uma próxima chamada”, diz Lavor.

As vagas não preenchidas serão destinadas a novos estudantes para a segunda chamada do Provão Paulista. Essa nova lista será divulgada no dia 27 de janeiro, próxima segunda-feira, a partir das 14 horas.