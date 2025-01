Provão Paulista: matrículas na Unesp, Unicamp e Fatecs começam nesta terça-feira (21)

Os 7.652 estudantes aprovados na primeira chamada do Provão Paulista Seriado devem fazer suas matrículas no curso superior a partir desta terça-feira, dia 21 de janeiro, na Unesp, Unicamp e Fatecs. Para a USP, a pré-matrícula começa nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro.

Cada uma das instituições de ensino superior têm o seu próprio cronograma e todos os detalhes podem ser conferidos no portal do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/. A lista de aprovados foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na segunda-feira.

O coordenador de avaliações da Secretaria, Carlos Eduardo Lavor, aconselha os estudantes a estarem atentos aos prazos de cada instituição e para não deixarem o envio de documentos para a última hora. “Estejam atentos às datas de pré-matrícula e matrícula na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs, que são diferentes, assim como os horários. Lembrando que, se você não efetivar a sua matrícula dentro desse prazo, perde a vaga, que é disponibilizada para uma próxima chamada”, diz Lavor.

As vagas não preenchidas serão destinadas a novos estudantes para a segunda chamada do Provão Paulista. Essa nova lista será divulgada no dia 27 de janeiro, próxima segunda-feira, a partir das 14 horas.