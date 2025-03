Luighi recusa convites após racismo e foca no Palmeiras

Luighi, atacante de 18 anos do Palmeiras, recusou convites para promover ações de comunicação e publicidade dentro do tema do racismo após ser vítima de injúria racial na Copa Libertadores sub-20, há duas semanas.

O estafe e o atleta analisam outros convites, mas a prioridade é retomar o foco total na carreira. O jogador faz parte do elenco de apoio da base no profissional e foi um “reforço” de Abel para a disputa da Libertadores sub-20 – o Palmeiras acabou ficando com o vice-campeonato. Um dos convites foi do Ministério Público de Mato Grosso.

Luighi retornou ao Brasil e quer refletir sobre o episódio que viveu. O atleta está recebendo todo o apoio profissional do Palmeiras, da família e de amigos.

Vinicius Junior é exemplo para Luighi: a luta contra o racismo continua. O estafe do jogador tem como exemplo o camisa 7 do Real Madrid, que, mesmo sendo um dos melhores do mundo, segue sofrendo racismo na Espanha – inclusive na semana passada, antes da partida contra o Atlético de Madri pela Liga dos Campeões.

O Palmeiras enviou o pai de Luighi ao Paraguai após o episódio para já acompanhar o atleta desde aquele momento.

Os números de Luighi na base mostram que jogador está muito perto do profissional. Em 2025, o atacante disputou 7 jogos na base, marcou 4 gols e deu 4 assistências.

Luighi já marcou como profissional no Palmeiras e aguarda mais oportunidades. Ele balançou as redes contra o Flamengo, no Brasileiro do ano passado, e agora tem a concorrência de Vitor Roque como referência no ataque.