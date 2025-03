Luighi, do Palmeiras, revela impacto de ofensas racistas no futebol e luta contra preconceito

Após ser alvo de ofensas racistas durante uma partida da Conmebol Libertadores sub-20, o atacante Luighi, jogador do Palmeiras, reafirmou sua determinação em combater o racismo. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ele compartilhou suas experiências dolorosas e sua esperança de que o futebol possa ser um agente de mudança social.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, quando Luighi enfrentou insultos de torcedores do Cerro Porteño, no Paraguai. O jovem atleta recordou momentos difíceis de sua infância, marcados por discriminação devido à sua cor de pele e classe social. Ele expressou a profunda tristeza que sentiu ao ouvir os gritos racistas durante a partida, ressaltando que havia depositado suas esperanças de transformação social no esporte.

“De onde eu venho, sempre enfrentei algum tipo de racismo. Era comum ser mal visto em shoppings ou lojas, e isso sempre me incomodou muito. Eu acreditava que o futebol poderia mudar essa realidade. Quando ouvi aquele insulto, eu fiquei devastado”, declarou Luighi durante a entrevista.

O atacante enfatizou que a principal sensação após o episódio foi de desânimo, ressaltando que as experiências passadas o motivaram a se manifestar contra essa forma de preconceito. “Foi uma experiência que vai deixar marcas para toda a vida. Estava muito triste e sabia que precisava falar sobre isso”, afirmou.

Luighi recebeu apoio significativo de colegas e figuras do esporte, que o encorajaram a seguir em frente. “Muitas mensagens chegaram até mim, pessoas famosas me incentivaram a manter minha postura e a não desistir. Essa situação apenas aumentou minha vontade de triunfar e demonstrar meu amor pelo futebol e pela minha identidade”, relatou.

Ao chegar ao vestiário após o jogo, mesmo com o suporte dos companheiros, Luighi não conseguiu conter as lágrimas. Ele revelou que continuou relembrando os ataques racistas, mencionando especificamente o gesto ofensivo que havia presenciado. “Eu só chorava, todos estavam tentando me consolar, mas aquela imagem não saía da minha cabeça”, confessou.

Em resposta ao ocorrido, o Palmeiras divulgou uma nota oficial contestando a decisão da Conmebol sobre as sanções aplicadas ao Cerro Porteño pelos atos discriminatórios. O clube paraguaio foi multado em 50 mil dólares (aproximadamente R$ 288 mil) e está proibido de ter torcedores presentes nas partidas da Libertadores sub-20.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou que o clube solicitará a exclusão do Cerro Porteño das competições devido aos incidentes racistas envolvendo Luighi.

O Palmeiras se prepara para disputar a semifinal da Conmebol Libertadores sub-20 na próxima quinta-feira contra o Belgrano, da Argentina, em busca de uma vaga na final.