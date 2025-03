Palmeiras e São Paulo se enfrentam em semifinal do Paulistão

Na noite desta segunda-feira (10), às 21h35 (horário de Brasília), o Allianz Parque será palco de um dos confrontos mais esperados do Campeonato Paulista, onde Palmeiras e São Paulo se encontrarão na semifinal da competição.

Após uma campanha sólida nas quartas de final, o Palmeiras avançou com uma vitória convincente sobre o São Bernardo, marcando 3 a 0. Com um estádio lotado e uma torcida entusiasmada, especialmente pela recente contratação do atacante Vitor Roque, o time alviverde busca garantir sua presença na sexta decisão consecutiva do torneio.

Por outro lado, o São Paulo enfrentou dificuldades em sua última partida contra o Novorizontino no Morumbi. O Tricolor demorou a abrir o placar, mas contou com uma jogada decisiva de Oscar e Lucas para garantir sua classificação. A equipe, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, almeja retornar à final do Paulistão após três anos de ausência.

Transmissão e Cobertura

A partida será transmitida por diversas plataformas, incluindo Max, YouTube/CazeTV, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Possíveis Escalações

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

A equipe do Palmeiras contará com importantes retornos para essa semifinal. Gustavo Gómez e Piquerez estão recuperados de lesões e devem iniciar a partida. A expectativa gira em torno de Vitor Roque, que pode estrear como titular após participar ativamente dos treinos durante a semana.

Escalação provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Desfalques: Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio (lesionados). Não há jogadores pendurados.

São Paulo – Técnico: Luis Zubeldía

A equipe são-paulina parece ter encontrado seu formato ideal para a reta final da competição. Após ajustes táticos visando maior solidez defensiva, Zubeldía deve manter a mesma formação que triunfou sobre o Novorizontino.

Escalação provável: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri.

Desfalques: Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Young (torção no pé direito).

Arbitragem

O duelo será apitado por Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques. João Vitor Gobi atuará como quarto árbitro e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral estará responsável pelo VAR.