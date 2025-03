Alvo de racismo, Luighi impressionou europeus e tem multa de R$ 497 milhões

Alvo de racismo na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño na Libertadores Sub-20, na última quinta-feira, o atacante Luighi estava no elenco profissional até o começo do mês e tem multa rescisória de R$ 497 milhões.

QUEM É LUIGHI?

Luighi Hanri tem 18 anos e é uma das novas joias do Palmeiras. O jovem se destacou na base do Alviverde, estreou no profissional durante o ano passado e pode jogar como centroavante ou mais deslocado pelo lado esquerdo.

O primeiro gol pelo profissional foi marcado contra o Flamengo. A joia entrou durante o segundo tempo do jogo pela 22ª rodada do Brasileirão do ano passado e anotou o tento do Palmeiras no empate por 1 a 1, no Maracanã.

Luighi impressionou não só Abel, como gigantes do futebol mundial. Dois times ingleses e um italiano chegaram a fazer propostas para tirar a joia do Palmeiras, mas não tiveram sucesso. Após as investidas, a diretoria renovou o contrato e estipulou multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 497 milhões).

O atacante virou parte do “grupo de apoio” ao profissional. Ele, junto do zagueiro Benedetti, do volante Figueiredo e do atacante Thalys, tem idade para jogar no sub-20, mas integra o plantel profissional em boa parte do tempo.

Luighi tinha perspectivas de fazer “sombra” para Flaco López no profissional neste início de ano. Ele atuou em oito jogos do Paulistão e anotou um gol. A tendência é que perca espaço com a chegada de Vitor Roque.

O atacante, assim como Figueiredo, foi liberado para jogar a Libertadores sub-20. A diretoria e a comissão entenderam que era uma boa oportunidade para ambos.

Luighi tem 16 jogos disputados pelo time profissional do Palmeiras. O atacante tem dois gols marcados.

CASO DE RACISMO

Luighi foi alvo de racismo durante o jogo contra o Cerro Porteño, na última quinta-feira, pela Libertadores sub-20, no Paraguai. A partida foi disputada no estádio Ghunter Vogel, na cidade de San Lorenzo.

Luighi levou uma cusparada, denunciou xingamento de “macaco” ao árbitro da partida e chorou no banco de reservas. Ele desabafou na entrevista após o jogo e se revoltou com a falta de uma pergunta sobre o episódio. A entrevista foi feita por um prestador de serviço da transmissão oficial da Conmebol, que é instruído protocolarmente a perguntar sobre o jogo, segundo apurou o UOL. O atleta voltou a ir aos prantos.

É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Me fala… até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Vocês vão perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. O que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente está aprendendo aqui. Luighi, na saída de campo

O Palmeiras divulgou nota condenando os atos racistas e disse que “irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos”.

Já a Conmebol afirmou, também em nota, que “medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área”.

O Palmeiras venceu o jogo por 3 a 0. Riquelme Fillipi marcou dois gols, e Erick Belé anotou o outro. O time paulista chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo após a segunda rodada.

VEJA A NOTA DO PALMEIRAS:

É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes!

As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!

VEJA A NOTA DA CONMEBOL:

A CONMEBOL rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área.