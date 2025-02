FPF anuncia detalhes das quartas de final do Campeonato Paulista e responde críticas de Abel Ferreira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira, as informações referentes às quartas de final do Campeonato Paulista. Durante a coletiva de imprensa, o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos, abordou as críticas feitas por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que havia questionado o regulamento do torneio após a vitória de sua equipe no último domingo.

Reinaldo enfatizou seu respeito pelo treinador e pelo trabalho realizado por ele no Palmeiras, destacando que Ferreira, um tricampeão que veio da Grécia, tem contribuído significativamente para a valorização do futebol paulista e brasileiro. “Gostaria muito de fazer um campeonato dos sonhos do Abel Ferreira. Sou grato a ele. Mas eu faço os campeonatos para os clubes, cumpro os regulamentos e normas aprovadas pelos clubes”, afirmou.

O presidente da FPF também ressaltou a complexidade de agradar todos os envolvidos, afirmando: “Impossível agradar a todos, cada um de um jeito. Minha única obrigação é fazer cumprir o que os clubes decidirem. E eu apoio integralmente as decisões dos clubes”.

O Palmeiras conseguiu sua classificação para as quartas de final na última rodada da fase de grupos ao vencer o Mirassol. A equipe contou ainda com a derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino por 2 a 0. Assim, no Grupo D, o Verdão terminou em segundo lugar com 23 pontos, enquanto a Macaca ficou logo atrás com 22.