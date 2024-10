Lucy Montoro de Diadema realiza série de ações de desenvolvimento

O Centro de Reabilitação Lucy Montoro Diadema, unidade gerenciada pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, realizou uma série de ações de desenvolvimento em outubro, com atividades voltadas tanto para os pacientes em tratamento quanto para as equipes multiprofissionais.

Em 16 de outubro, por exemplo, Dia Mundial da Alimentação, houve ação reforçando o compromisso com a saúde e bem-estar dos pacientes. A equipe da unidade é formada por profissionais dedicados, que trabalham diariamente para promover a alimentação equilibrada e personalizada, ajustada às necessidades específicas de cada pessoa.

Os pacientes receberam orientações sobre alimentação saudável e um informativo com QR Code, que os direcionava facilmente para o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. Também foi entregue um folheto com receita para reduzir o sal da dieta e prevenir a hipertensão arterial.

No dia 11 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, as equipes de Enfermagem, Serviço Social e Psicologia realizaram dinâmica com papel de jornal para ilustrar que, assim como o papel, as pessoas também são afetadas quando se sentem prejudicadas, magoadas ou ressentidas. O objetivo do trabalho na área de saúde mental é alcançar o equilíbrio entre os estados psicológicos, sociais e emocionais, de modo a estar bem consigo mesmo e com os outros, possibilitando o desenvolvimento das habilidades pessoais para responder aos desafios da vida.

PRIMEIROS SOCORROS

Também em outubro, o Lucy Montoro Diadema organizou um treinamento para colaboradores, com o objetivo de capacitar as equipes para a atuação em situações de emergência, proporcionando os primeiros socorros adequados até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Entre os temas abordados no treinamento, foi ensinado o procedimento de desobstrução de vias aéreas em bebês, utilizando um manequim específico para simulação, e a manobra de Heimlich para adultos. Além disso, os participantes praticaram reanimação cardiopulmonar (RCP) em manequins, incluindo a utilização de desfibrilador externo automático (DEA), técnicas essenciais para garantir a rápida intervenção em casos de parada cardiorrespiratória até a chegada de ajuda especializada.