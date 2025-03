Luciana Santos destaca avanços em políticas de ciência e inovação para mulheres

A ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) é a entrevistada desta quarta-feira, 12 de março, do “Bom Dia, Ministra”. No mês em que a pasta celebra 40 anos, ela abordará no bate-papo com radialistas a partir das 8h temas como o 1º Prêmio Mulheres e Ciência, ações do MCTI para equidade de gênero e políticas do ministério para inclusão e permanência de mulheres na ciência, tecnologia e inovação.

PRÊMIO – O Prêmio Mulheres e Ciência foi lançado em novembro de 2024, durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O objetivo é homenagear a trajetória científica de pesquisadoras e estimular as mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Com ênfase na promoção da diversidade, pluralidade e equidade de gênero, o prêmio fortalece a presença feminina nessas carreiras. A primeira edição recebeu 1.134 propostas, sendo 697 na categoria Estímulo, 410 na categoria Trajetória e 27 na categoria Mérito Institucional, refletindo a grande adesão e o interesse. O ato de premiação será nesta quarta (12), no auditório do CNPq.

PRESENÇA – O MCTI tem implementado diversas políticas, programas e parcerias para ampliar a inclusão e a permanência de meninas e mulheres na ciência, tecnologia e inovação. A presença feminina no meio acadêmico já é expressiva: segundo o IBGE apontou em 2022, 57,5% dos 5,1 milhões de estudantes universitários eram mulheres. Essa representatividade também se reflete nas bolsas de pesquisa do CNPq, onde 84 mil das 164,7 mil bolsas concedidas foram para pesquisadoras.

BARREIRAS – Apesar do predomínio feminino nas fases iniciais da trajetória acadêmica, as mulheres ainda enfrentam barreiras para avançar na carreira científica. A pasta busca reverter essas desigualdades estruturais e ampliar as oportunidades para que mais mulheres possam liderar e transformar a ciência no Brasil.

40 ANOS – O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação comemora 40 anos neste 15 de março. Um Grupo de Trabalho foi constituído e estão previstas atividades ao longo de todo o ano, com ações de resgate da história, além de apresentação das ações do Ministério que impactam na vida das pessoas. Entre os principais projetos no marco dos 40 anos estão o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA); as obras no PAC, como Sirius, Orion, Reator Multipropósito (RMB) e a transformação Digital em curso no país.