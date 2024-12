Ministra Luciana Santos destaca avanços em investimentos na ciência e tecnologia do Brasil

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do programa “Bom Dia, Ministra” nesta quarta-feira, 18 de dezembro. Durante a entrevista, transmitida por diversas rádios do Brasil, a ministra abordou os investimentos recordes realizados pelo MCTI e fez uma análise das iniciativas em diferentes setores, incluindo transformação digital, saúde e educação.

Desde o início de 2023, mais de R$ 26,3 bilhões foram alocados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), um valor que supera significativamente os R$ 10,5 bilhões disponibilizados entre 2020 e 2022. “Esses investimentos foram direcionados para dez programas estratégicos definidos pelo Conselho Diretor do FNDCT, possibilitados pela reintegração total do fundo decidida pelo presidente Lula no ano anterior”, afirmou a ministra.

O Conselho Diretor também aprovou um Plano Anual de Investimento com foco em ações relevantes, incluindo chamadas públicas da Finep e do CNPq. Além disso, a execução dos R$ 12,7 bilhões programados para 2024 já foi confirmada.

Luciana destacou que os investimentos abrangem diversas áreas essenciais. O Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para Segurança Alimentar e Erradicação da Fome foi citado como uma iniciativa importante no combate à fome. Outros projetos incluem o CBERS (satélite) e o Sirius (acelerador de partículas), além de esforços voltados para a transição energética e a transformação digital no país. “Estamos envolvidos em seis missões da Nova Indústria Brasil (NIB) e nosso ministério desempenha um papel ativo nessas iniciativas”, enfatizou.

Outro programa relevante mencionado foi o Pró-Amazônia, destinado a impulsionar a infraestrutura de pesquisa científica na Região Amazônica. A ministra anunciou que R$ 3,4 bilhões estão sendo investidos exclusivamente nesse projeto. “Precisamos implementar políticas públicas que aproveitem a biodiversidade amazônica em benefício da população local por meio da bioeconomia”, disse Luciana.

Luciana Santos também ressaltou a participação do MCTI no Novo PAC, focando em programas estratégicos nas áreas de saúde, educação e monitoramento de desastres naturais. Ela mencionou o projeto Infovia, que visa oferecer acesso à banda larga pública e gratuita em hospitais e escolas, abrangendo 40 mil quilômetros em todo o Brasil.

A formação de novos profissionais nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi outro tema abordado. A ministra informou que o governo continuará com o Programa Residência em TIC, que combina teoria com prática profissional para formar desenvolvedores de software. “Esse programa tem se mostrado um sucesso na formação de profissionais qualificados”, destacou.

A questão da inclusão feminina nas carreiras científicas também foi discutida. Luciana enfatizou a importância de desenvolver políticas públicas que garantam não apenas o acesso das mulheres à ciência, mas também sua ascensão e permanência nas áreas tecnológicas. “Se não cuidarmos disso agora, quem fará? Precisamos garantir igualdade de oportunidades”, afirmou.

Uma das iniciativas lançadas recentemente foi a chamada pública “Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação“, com investimento de R$ 100 milhões para fomentar pesquisas lideradas por mulheres nessas áreas. Outras ações incluem programas para estimular o empreendedorismo feminino e aumentar a presença de mulheres negras e indígenas na ciência.

Além disso, a ministra comentou sobre as melhorias na infraestrutura dos supercomputadores brasileiros através do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). A atualização do supercomputador Santos Dumont em Petrópolis é uma das ações previstas. “Estamos avançando significativamente nessa área e estamos equiparados aos investimentos europeus”, concluiu Luciana Santos.

O programa “Bom Dia, Ministra” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), envolvendo emissoras como Rádio Nacional/EBC e outras rádios regionais.