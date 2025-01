1º Prêmio Mulheres e Ciência recebe mais de 1,1 mil inscrições

Um investimento significativo de aproximadamente R$ 500 mil será destinado à primeira edição do Prêmio Mulheres e Ciência, que visa reconhecer o trabalho de pesquisadoras e instituições no campo científico. O resultado desse prêmio será anunciado em março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres.

O prêmio recebeu um expressivo total de 1.131 inscrições. Destas, 697 foram registradas na categoria Estímulo, voltada para pesquisadoras com até 45 anos; 407 na categoria Trajetória, destinada àquelas com idade igual ou superior a 46 anos; e 27 propostas na categoria Mérito Institucional, que reconhece iniciativas institucionais que promovem a equidade de gênero. As inscrições vieram de todas as regiões do Brasil e abrangeram diversas áreas do conhecimento.

A diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Dalila Andrade Oliveira, expressou sua satisfação com o volume de inscrições. “Estamos muito felizes com o número de submissões ao prêmio Mulheres e Ciência. Esse sucesso demonstra a necessidade contínua de oportunidades que proporcionem visibilidade ao trabalho realizado por mulheres em diferentes fases de suas carreiras e o quanto a busca pela equidade de gênero é uma demanda aceita pela comunidade acadêmica”, destacou.

Os prêmios foram estruturados para premiar em diferentes categorias: R$ 20 mil para pesquisadoras com até 45 anos; R$ 40 mil para aquelas acima dos 46 anos; e R$ 50 mil destinados a instituições que se destacam na promoção da igualdade de gênero. O lançamento da iniciativa ocorreu em novembro de 2024 e seu objetivo é fomentar a diversidade e a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

A parceria desta iniciativa conta com a colaboração do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Ministério das Mulheres (MM), do British Council e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF).

Uma atualização no edital em dezembro de 2024 possibilitou que instituições também pudessem inscrever candidatas nas categorias Estímulo e Trajetória, ampliando assim as oportunidades para o reconhecimento do talento feminino na pesquisa científica.