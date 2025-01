Lucas Tylty destaca histórias de superação na Copinha 2025

A edição de 2025 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, ganhou um brilho especial com a participação de Lucas Tylty, empresário e influenciador esportivo. Tylty tem se destacado por seu trabalho em prol do futebol de base, utilizando sua influência para evidenciar a importância do torneio como uma plataforma para revelar jovens talentos e promover a essência do esporte.

“Eu sempre digo que o futebol de base é o coração do esporte. É aqui que tudo começa, onde os sonhos ganham forma e os futuros craques têm a chance de mostrar seu talento”, afirma Lucas, que destaca a ligação emocional com o futebol, mais do que um simples entretenimento. Para ele, acompanhar partidas das categorias de base foi uma experiência transformadora, permitindo enxergar o esforço e a dedicação dos jovens.

A Copinha, reconhecida como celeiro de craques como Neymar e Casemiro, é muito mais que uma competição. Lucas ressalta o evento como uma fonte de inspiração para as novas gerações. “A Copinha é mais do que um torneio; ela representa esperança. Cada partida traz histórias de superação, garra e determinação que inspiram não apenas os jogadores, mas todos nós que amamos o futebol”, diz ele.

O empresário também chama a atenção para os desafios enfrentados pelos jovens atletas, como falta de estrutura, dificuldade de conciliar treinos e estudos, e a pressão das redes sociais. “A validação e a pressão das redes sociais são desafios reais. Precisamos oferecer suporte emocional e psicológico para que esses jovens tenham condições de se desenvolver de forma saudável”, reforça.

Nesta edição, Lucas esteve acompanhado de influenciadores ligados à sua empresa, Tylty Company, como Gol do Rayo e Rennan Bragança, criando conteúdos que aproximaram o público do universo do futebol de base. Ele acredita que esse tipo de engajamento é fundamental. “O futebol de base tem tanta emoção quanto os grandes torneios profissionais. Mostrar isso para o público é uma forma de valorizar esses jovens e motivá-los a seguir em frente”, explica.

Pensando no futuro, Lucas desenvolve projetos com foco em saúde mental, suporte emocional e no papel do esporte na formação de jovens. “Meu objetivo é ajudar esses atletas a enfrentarem os desafios da vida com mais preparo e confiança. O futebol é muito mais que um esporte; é uma escola de vida”, afirma.

A Copinha 2025 não é apenas uma competição; é um palco para histórias de superação e talento. Com sua paixão pelo esporte e seu compromisso com o futebol de base, Lucas Tylty reafirma a importância de investir no futuro do futebol brasileiro, inspirando torcedores e novos atletas a seguirem sonhando. “Se conseguimos tocar o coração de um jovem atleta ou inspirar alguém a não desistir, já estamos cumprindo nosso papel. O futebol de base é o futuro do nosso esporte, e ele merece todo o apoio possível”, finaliza.