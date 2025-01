Santos cede empate para a Ferroviária e cai nos pênaltis na Copinha

O Santos foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, popularmente conhecida como Copinha, após um confronto emocionante contra a Ferroviária, realizado nesta terça-feira na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar, e os Meninos da Vila acabaram sendo derrotados nos pênaltis por 6 a 5.

Com esse resultado, a Ferroviária aguarda agora o desfecho do jogo entre Guarani e Atlético-MG, que será realizado ainda nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Franca. O vencedor desse embate será o próximo adversário da equipe araraquarense na competição.

DESENVOLVIMENTO DO JOGO

O primeiro tempo foi marcado por uma intensa movimentação, onde o Santos tomou a dianteira logo aos dois minutos. Em uma cobrança de escanteio, Gabriel Simples desviou de cabeça e Rafael Freitas aproveitou a oportunidade para abrir o placar, colocando a bola no fundo das redes sem chances para o goleiro adversário.

A Ferroviária não se intimidou e respondeu aos 14 minutos com uma cobrança de falta executada por Jonathan, que por pouco não resultou em gol ao carimbar o travessão. Contudo, o Santos ampliou sua vantagem com Mateus Xavier, que aproveitou um rebote após mais uma cobrança de escanteio e fez um chute rasteiro preciso.

Antes do intervalo, porém, a Ferroviária conseguiu descontar com um belo gol de Victor Silva. O zagueiro do Santos, Gabriel Simples, não conseguiu proteger a bola e foi desarmado pelo atacante da Ferroviária, que avançou e tocou na saída do goleiro João Fernandes.

RETORNO PARA O SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, a Ferroviária voltou determinada a buscar o empate. Apesar da pressão ofensiva, os santistas conseguiram criar perigosos contra-ataques que não foram convertidos em gols. A persistência da Locomotiva finalmente deu frutos aos 32 minutos do segundo tempo: Diego recebeu na entrada da área e, após dominar a bola com maestria, fez um belo gol que igualou o marcador.

PENALIDADES

Nas penalidades, Santos e Ferroviária protagonizaram uma disputa equilibrada. Ambas as equipes falharam na segunda cobrança, mas converteram as seguintes, levando a decisão para as batidas alternadas.

Sem espaço para falhas, a Ferroviária seguiu com êxito nas cobranças, enquanto o Santos desperdiçou o sétimo arremate com João Alves, dizendo adeus à Copinha ao perder por 6 a 5 na disputa de pênaltis.